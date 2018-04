Una setmana de controls de bitllets al Metro: així és la nova mesura de TMB

Estació de Metro de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Transports Metropolitans de Barcelona engegarà, la setmana que ve, una nova campanya d'intensificació de controls de bitllets a la xarxa del Metro, com a mesura per aturar el frau. Segons han informat, aquesta es desplegarà del 16 al 22 d'abril, amb un major nombre de revisors, que recorreran les estacions, enllaços i trens, per tal de verificar que els viatgers hagin validat correctament els bitllets.D'aquesta manera, expliquen fonts de TMB a, es desplega una nova estratègia per "afrontar el frau, tot posant-lo com a tema de conversa", i per aquest motiu s'anuncia amb antelació a través de missatges, xarxes socials i notes de premsa. És, però, la primera vegada que s'avisa anticipadament d'una operació similar, precisament, destaquen, perquè l'objectiu és analitzar la resposta ciutadana i crear consciència, més enllà de les multes.Durant aquesta setmana es desplegaran equips d'intervenció en rutes aleatòries, amb la participació de personal de reforç i efectius de seguretat. La persecució del frau, afirmen, és una tasca que encara s'ha de seguir treballant, amb una proporció del 3,5% -9,6 milions d'euros anuals no percebuts- el 2017. Aquests diners, recorden, recauen sobre els usuaris "cívics" i el conjunt de la ciutadania, que aporta recursos per al sosteniment del transport públic. L'objectiu, però, seria aconseguir rebaixar aquest percentatge pels volts del 3%.L'increment de controls al Metro s'engloba en el marc de la campanya "Viatja amb Karma", que assenyala les infraccions i les actituds incorrectes, entre les quals el frau. Aquesta busca reforçar el comportament cívic dels usuaris del transport públic, amb missatges emesos a través de diferents canals de comunicació. Durant la campanya s'han utilitzat vídeos curts que ja superen les 800.000 visualitzacions a les xarxes socials.Davant d'aquesta actuació anunciada, el sindicat CGT ha denunciat que TMB contracti "de forma precària" treballadors sense formació i coneixements. Això pot provocar, segons manifesten, que el personal encarregat de sancionar no tingui els elements necessaris per saber si una sanció és objectiva. A més, també es provoca una "falsa sensació de control sobre el frau", quan l'objectiu real, critiquen, és incrementar la recaptació a través de les multes."La mesura té un evident caràcter recaptatori i no busca conscienciar o millorar la qualitat del transport públic, com es podria suposar", lamenta el sindicat. D'entrada, recorden, la contractació dels treballadors de forma temporal durant una setmana és el primer element que cal denunciar quan, el que es necessita, és una plantilla estable d'interventors: "Com es pot esperar que actuï algú que no té la formació adequada pel que fa a la instrucció de sancions i que no té estabilitat laboral?". I si a això se li suma la voluntat de "quedar bé" amb l'empresa, afegeixen, l'operació pot acabar amb una gran quantitat de "sancions indegudes i d'injustícies envers els usuaris" que no haurien de tenir lloc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)