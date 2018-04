Puigdemont felicita l'aniversari a Junqueras: «Seguim treballant perquè es faci justícia»

Per molts anys vicepresident @junqueras! Seguim treballant perquè es faci justícia, perquè sigui l'últim aniversari que passes lluny de la nostra terra i dels qui més t'estimen, i perquè tots els #presospolítics 🎗 recupereu la llibertat que mai us haurien d'haver arrabassat. pic.twitter.com/LQmcaNiWKQ — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 11, 2018

Hoy es el cumpleaños de un amigo que lleva 160 días viendo a sus hijos tras el cristal de una cabina de hierro oxidado de Estremera. Felices 49, Oriol @junqueras. No pararemos hasta sacaros de ahí. pic.twitter.com/nVUg7ggmSU — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 d’abril de 2018

Avui fas anys lluny de casa, apartat injustament dels teus. Serem forts com em vas demanar a Estremera i com tu demostres cada dia. Per molts anys, Oriol. #Junqueras49 pic.twitter.com/CECSocEzpp — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 11 d’abril de 2018

Avui és l'aniversari de l'Oriol @junqueras

Desitjo que aviat, Oriol, el puguis celebrar amb la Neus, en Lluc i la Joana. Et volem a casa amb la família. T'estimem. — imma (@immabramona) 11 d’abril de 2018

L’Oriol @junqueras compleix els 49 anys tancat a la presó, lluny de casa i família. Una persona bona, honesta, justa i que pateix la repressió de l'Estat per les seves idees polítiques, que són les que volen la major part del poble de CAT. Per molts anys Oriol! #FreeJunqueras pic.twitter.com/YQdYyYiIeE — 🎗Roger Heredia Jornet (@RogerHeredia83) 11 d’abril de 2018

Un aniversari trist, Oriol @junqueras!Estàs al nostres pensaments i els nostres cors.Desitgem que tornis aviat amb la teva família amics i companys!



Тъжна годишнина, Oriol @junqueras!Ти си в нашите мисли и сърца.Очакваме скоро да се върнеш с твоето семейство, приятели и колеги! pic.twitter.com/Js1GOQmaXC — Valentina (@Valia_Terranova) 11 d’abril de 2018

Avui és l'aniversari de l'Oriol. El viurà lluny del seus i entre reixes. No deixem que caiguin en l'oblit i seguim lluitant cada dia per ells!!#LlibertatPresosPolitics #FREEJUNQUERAS @junqueras @FreeJunqueras pic.twitter.com/44RotLgE4A — Oriol Puig 🎗 🇪🇭 (@Pumocat) 11 d’abril de 2018

Desitjo que faltin pocs dies per tenir-vos a tots a casa. Es el millor que puc desitjar-te en el teu aniversari. Una abraçada. — Magda (@Magda93300066) 11 d’abril de 2018

Estimat @junqueras avui fas 49 anys, massa lluny dels que t’estimen ! El nostre compromís per seguir lluitant per la República i per el vostre alliberament. Esteu segrestats injustament. #ProuOstatges #LlibertatPresesPolitiques #LlibertatPresosPolitics — Dolors Apoderada 21D (@DolorsMartinezG) 11 d’abril de 2018

Per molts anys! T’envio tota la meva energía i força! — Lourdes Mozas Banzo (@MozasLourdes) 11 d’abril de 2018

Per molts anys Oriol, que passis un bon dia de cumple, et volem aviat lliure I amb els teus, una abraçada I molta força, salut — Rosa Serrano (@RosaSerranoQ) 11 d’abril de 2018

Moltes Felicitats!!! Aviat sereu lliures i la injustícia serà dedenmascarada molts ànims. pic.twitter.com/MBUIRZF0A8 — Magda Martín 🎗 ||*|| (@magda_martinm) 11 d’abril de 2018

Per molts anys, Oriol! És l'orgull dels catalans. Molta força! No estàs sol. Tots estem a la presó. — Pepone (@SalvatPep) 11 d’abril de 2018

Feliç aniversari amic, compatriota, lluitador, pacific defensor dels drets i llibertats de tothom, la teva força és la nostra, et volem a casa, us volem a casa, cada dia que passa és un ganivet que ens claven, una forta abraçada amic — Albert 🎗️ (@AlbertLluch_42) 11 d’abril de 2018

Moltes felicitats Conseller. Tant debò el regal fos la Llibertat. Gràcies per tot 🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗 — Núria 🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗 (@66nufer) 11 d’abril de 2018

Per molts anys Vicepresident

Per molts anys Oriol amic

Per molts anys Conseller

Per molts anys Professor

Per molts anys Company

Per molts anys Pare

I més q feu i sou; tot bo, positiu, i just. Ells no poden ni podran dir el mateix!, pq si no ets una bona persona, no pots ser res! — M.Lunia Alt (@Altafaja1P) 11 d’abril de 2018

@junqueras avui fa 3 anys que vam coincidir en aquest acte de política municipal, al parc de la ciutadella. Molts ànims. pic.twitter.com/2VjDzXutvP — FERRAN TORTOSA (@FERTORFER) 11 d’abril de 2018

Hi posarem al teu lloc

2 espelmes que brillin a taula

Recordarem amb cançons

1000 històries, 1000 sobretaules

D´aquests dies d´hivern

D´aquests vespres eterns

i aquest brindis que enguany per tu farem

Per molts anys, Oriol @junqueras t´estimem#Junqueras49https://t.co/3FIiIQl6UA — MiLABAS #TitoEtern (@MIQUELLARA) 11 d’abril de 2018

Benvolgut #Junqueras49 @junqueras des de @CDR_LaMarina et volem fer arribar un altre cop (i tots els que calguin) el nostre escalf i suport. I que sàpiguen que seguim i seguirem amb tota la nostra energia. #NiUnPasEnrere #LlibertatPresesPolítiques #LlibertatDetingudesCDR pic.twitter.com/UT4Esngo6Q — CDR La Marina (@CDR_LaMarina) 11 d’abril de 2018

Carles Puigdemont ha felicitat Oriol Junqueras a través de Twitter. El president ha desitjat que aquest sigui l'últim aniversari que passi lluny de Catalunya i de la seva família. "Seguim treballant perquè es faci justícia i perquè tots els presos polítics recupereu la llibertat que mai us haurien d'haver arrabassat", ha dit el líder de JxCat.La de Puigdemont se suma a la llarga llista de felicitacions que ha rebut el president d'ERC, empresonat a Estremera des de fa més de cinc mesos. Els amics, simpatitzants, companys polítics i familiars del líder republicà han utilitzat Twitter per donar-li suport de manera multitudinària. Els missatges d'escalf a la xarxa es publiquen a ritme vertiginós . Us en mostrem alguns exemples.

