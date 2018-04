ERC reclama la intervenció de l'Agència Europea pels Drets Fonamentals per les detencions als CDR

Jordi Solé i Josep Maria Terricabras Foto: European Union 2017

Els eurodiputats d'ERC, Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, han reclamat aquest dimecres a l'Agència Europea pels Drets Fonamentals de la Unió Europea que intervingui després de les detencions "de diversos membres dels CDRs", una de les quals està acusada de rebel·lió i terrorisme. En una carta al director de l'organisme, l'irlandès Michael O'Flaherty, els eurodiputats asseguren que Espanya "de nou posa membres de la societat civil i els seus drets fonamentals en risc" i pregunten a l'agència europea "quin és exactament el seu rol".En concret, assenyalen que els activistes són acusats de terrorisme i rebel·lió "per promoure i fer talls de carretera" durant les vacances de Setmana Santa. Els eurodiputats expliquen a O'Flaherty que el relator especial de l'ONU David Kaye ha advertit que acusar els ciutadans de rebel·lió "posa en qüestió el dret a la llibertat d'expressió, essencial en qualsevol societat democràtica". Per això, li demanen "quines accions o declaracions preveu" davant de la situació a Catalunya i si pararà una "atenció especial" a si es respecten o no a Espanya "els drets a la llibertat d'expressió i manifestació".En la missiva, els europarlamentaris recorden que segons la normativa europea el paper de l'Agència pels Drets Fonamentals és el de "garantir que els drets fonamentals són protegits a la Unió Europea" i es pregunten com és que cap dels esdeveniments ocorreguts a Catalunya els darrers mesos ha estat comentat o abordat per l'organisme.Terricabras ja va interpel·lar O'Flaherty dilluns al Parlament Europeu per referir-se, concretament, a la situació de presó preventiva de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Llavors, però, el director de l'Agència Europea pels Drets Fonamentals va dir que "per ara" el seu organisme no pot interferir en la situació catalana perquè no entra dins de les seves "competències".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)