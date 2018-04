​El clam contra els «narcopisos» s'estén per Barcelona

"Vaig tenir la sensació que tornava a veure el que no volíem veure una altra vegada", explica una veïna

La preocupació que genera la proliferació dels "narcopisos" s'estén com una taca d'oli per Barcelona. L'existència dels habitatges ocupats on es trafica amb droga ja no és cosa només del Raval , sinó que la pressió policial ha començat a desplaçar-los al Gòtic. L'ambient que s'havia generat a la plaça dels Traginers, on fins fa poc hi havia dos baixos on es comerciava amb estupefaents que ha desmantellat la policia , recorda al del Raval. "Hi havia cua per agafar droga, funcionava 24 hores, xeringues per tot arreu, robatoris, gent demanant constantment i dormint al carrer", relata en Pedro, que viu a prop d'un dels ja antics "narcopisos". Les protestes veïnals s'havien limitat fins ara al Raval , però aquest dimecres s'ha celebrat la primera concentració al Gòtic. Ha estat discreta, de poc més de mig centenar de persones a la plaça dels Traginers –entre elles Koldo Blanco, un regidor de Ciutadans-, però els veïns consideren que han de mobilitzar-se perquè es prenguin mesures. En aquest indret ja no queden "narcopisos" després de l'operatiu policial, però calculen que al Gòtic sud encara n'hi ha entre quatre o cinc, alguns dels quals al costat de la Rambla. És un dels barris de la ciutat que ha perdut més veïns en els darrers anys que han anat a viure a altres zones. Apunten que els pisos de la droga fins i tot es podrien estar reproduint a Sant Antoni.Els residents i comerciants d'aquesta zona adverteixen que no es podrà trobar una sortida "mentre no hi hagi una manera contundent d'actuar", defensa Manuel Milian, portaveu del grup d'afectats pel narcotràfic del Gòtic. L'objectiu és que s'actuï sobre els traficants, si bé, segons Milian, "el problema principal" és quan els consumidors s'instal·len al barri. "Una vegada instal·lats, generen problemes de convivència", sosté, com els que explica en Pedro, un nom fictici per evitar que algun dia pugui ser reconegut per les màfies. Al seu pis van entrar a robar el desembre, poc després que s'ocupés un dels baixos per traficar.La Inés, que també és una veïna, recorda els darrers mesos "amb molta inquietud". També ha vist com "vuit o deu persones feien cua" per obtenir la droga, i li ha arribat a dir a la neta de 13 anys que no cal que vingui a veure-la a casa. "Era una processó a totes hores del dia, matí, tarda i nit", rememora, i li ha fet pensar en ara fa 30 anys, quan a sota de casa s'havia produït alguna mort i algun apunyalament també per la droga. "Vaig tenir la sensació que tornava el que no volíem veure una altra vegada", ha relatat.Creu que la proliferació de la venda de droga –se sol oferir heroïna, cocaïna i una barreja de les dues- es pot explicar en part perquè s'ha passat de vendre al pes a fer-ho per unitats. Abans la dosi podria sortir per 30 o 50 euros i ara se'n pot aconseguir per tres euros de manera "relativament fàcil". Això deriva en robatoris als comerços, xeringues a terra i baralles al carrer. Fins i tot se'n produeixen amb arma blanca i, tot i que no han vist res de dimensions similars, cita la del Raval d'aquest dimarts a cop de ganivet i matxet Una de les inquietuds al Gòtic, i que és la mateixa que tenen al Raval, és que l'existència d'una gran quantitat de pisos i locals buits són "un terreny adobat per a l'ús i abús de traficants de drogues dedicats al narcotràfic mitjançant els narcopisos", segons denuncien els veïns amb un manifest. L'encapçala el grup d'afectats pel narcotràfic al Gòtic, i hi donen suport quatre entitats veïnals més, entre les quals les dues més mobilitzades contra els "narcopisos" –Acció Raval, que ha fomentat les ocupacions veïnals d'immobles per evitar que es converteixin en "narcopisos", i l'associació d'Illa Robadors-Picalquers-Roig-, i les associacions de famílies d'alumnes de quatre escoles del Gòtic sud.El manifest ja l'han lliurat al registre de l'Ajuntament, acompanyat d'un miler de firmes, perqè li arribi a l'alcaldessa, Ada Colau, segons relata Milian. Considera que per primer cop des dels Jocs Olímpics del 1992 la droga ha tornat a passar "de l'extraradi al centre de Barcelona". Assevera que la policia fa la seva tasca, però "no és suficient", i demana a les administracions "que facin la seva feina", amb la mirada posada a la Generalitat i l'Estat. Els reclama que legislin amb mesures "que siguin més contundents", per fer que sigui molt més fàcil que ara desallotjar els pisos que ocupen els "narcos" per traficar amb la droga.Ara poden passar "molts mesos" entre que s'inicia una investigació policial per l'ocupació d'aquests immobles i que es pot acreditar davant un jutge que s'hi fa una activitat criminal que permeti desallotjar-los, relata Milian, que considera que l'actuació policial a la plaça dels Traginers s'ha fet amb una velocitat de "rècord" . El baix del número 7 va ser ocupat a mitjans de novembre i el del número 1 del carrer de l'Hostal d'en Sol, molt pròxim a la plaça, a principis de desembre, una setmana després que morís el propietari. La família no havia pogut ni treure les coses del difunt quan els "narcos" se'l van fer seu.Al número 7, hi vivia una senyora que també va morir, i llavors van començar-lo a gestionar els fills. El van llogar a un noi i fa cosa d'un any el van vendre a un inversor de Qatar. Segons els veïns, el nou propietari era un professor d'universitat que l'ha mantingut buit perquè demanava un lloguer molt alt. Alguns drogoaddictes consumien dins, però altres ho feien fora, amagats en indrets com al carrer del Sots-Tinent Navarro, a tocar de la muralla. Alguns s'hi van quedar de manera permanent. Ara la propietat del pis ha instal·lat fins i tot una alarma que deixa anar fum si s'activa per algun intrús.La policia havia entrat diverses vegades al número 7, però mai havia trobat droga, i així es fa molt difícil que es produeixi un desallotjament, segons els veïns, que ressalten que els "narcos" al·leguen sovint que són uns veïns que necessiten un lloc per viure. Al Raval fins i tot utilitzen els nens, remarquen. Els residents del Gòtic sud han detectat un altre fenomen, el del negoci que representa l'ocupació dels pisos. Expliquen que hi ha una banda, formada habitualment per membres del mateix barri, que s'encarreguen d'entrar als immobles i canviar el pany, i després "venen la propietat" als narcotraficants per 1.000 o 2.000 euros.

