«What's Next?»: el lema del Sitges Next 2018

El Sitges Next ha presentat la seva imatge promocional per la seva tercera edició, que se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 de maig. Sota el lema What's Next?, professionals del món de la comunicació i la publicitat analitzaran les darreres innovacions del sector amb conferències, taules rodones i altres actes a espais com El Retiro, el Casino Prado, l'edifici Miramar o la Fundació Stämpfli.L'organització del Sitges Next donarà a conèixer en els propers dies la programació completa d'actes. De moment s'ha confirmat a Blanca Fullana, publicista i professora universitària, com a directora de programació del certamen.

