Arrimadas, des de Brussel·les: «El que passa a Catalunya és un perill per a tota Europa»

"El que està passant avui a Catalunya és un perill per a tota Europa". Així s'ha expressat aquest dimecres la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, des de Brussel·les. La cap de files del partit taronja defensa que tots els partits haurien de "fer un esforç" per intentar "condemnar la violència" dels Comitès de Defensa de la República."Nosaltres hem vist atacs a les seus, amenaces de mort, assenyalament a habitatges personals,...", ha detallat Arrimadas en la seva atenció als mitjans de comunicació a les portes del Parlament Europeu. Tot i que apel·la al respecte a les decisions judicials, des del punt de vista polític, ha afirmat que li preocupa "molt" que els partits s'hagin negat a condemnar les actuacions dels CDR, en el punt de mira ara de la justícia espanyola.Arrimadas ha afirmat des de Brussel·les que la situació a Catalunya és "greu" des del punt de vista "institucional, econòmic i social" i ha defensat resoldre-la basant-se en valors europeus com "el respecte a les lleis", la "convivència dins de la diversitat" o "la unió". La líder de Ciutadans ha criticat també que quan Carles Puigdemont parla de Catalunya "referint-se només als independentistes", està expulsant "dialècticament" la majoria social que no defensa el projecte de República catalana."I això, que és molt propi del nacionalisme, és impropi d'un país democràtic de la UE", ha dit. Segons ha expressat, la voluntat de la formació taronja és que Catalunya no segueixi "sent notícia per un conflicte que està afectant greument la convivència".