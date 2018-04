JxCat obre la porta a no presentar més candidats si el Suprem veta Sànchez

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha apostat avui per obrir una "reflexió profunda" sobre els pròxims passos si fracassa la candidatura de Jordi Sànchez i ha subratllat: "Qui ens diu que no ens enviaran a la presó qualsevol candidat que proposem?". En una entrevista en La Xarxa , Costa ha dit que vol pensar que "hi haurà una resposta afirmativa" per part del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena davant la petició d'excarceració que li ha traslladat la defensa de Jordi Sànchez, amb la finalitat que pugui acudir al ple previst per divendres o intervenir per videoconferència Costa ha subratllat que Llarena "s'ho ha de pensar bé" perquè "seria gravíssim" que no deixés sortir de Soto del Real (Madrid) a l'exlíder de l'ANC després de l'admissió a tràmit de la demanda que va presentar davant del comitè de Drets Humans de l'ONU . Si Llarena denegués l'excarceració, Costa ha descartat celebrar un ple sense el candidat: "Si Jordi Sànchez no pot assistir al ple, al debat d'investidura, no es podrà fer", ha puntualitzat.En cas que no es pugui investir Sànchez per un nou veto del Suprem, Costa ha evitat parlar d'altres nous candidats, ja que "llavors tocarà fer una reflexió molt gran sobre les circumstàncies que viu Catalunya i el Parlament, si ha servit d'alguna cosa votar i si es respecten els resultats de les eleccions".Costa ha indicat que aquesta reflexió ha de ser "més profunda" que l'"automatisme que si no ens deixen aquest candidat, doncs en proposem un altre", i ha afegit: "Qui ens diu que no enviaran a la presó qualsevol candidat que proposem?".Així, malgrat que li agradaria formar Govern "abans de Sant Jordi" (23 d'abril), ha recalcat: "no depèn només de nosaltres", ja que "si ens segueixen enviant candidats a la presó potser no hi pot haver Govern", cosa que abocaria Catalunya a repetir eleccions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)