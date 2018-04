La Comissió Europea avala la decisió de la justícia alemanya en el cas Puigdemont

La Comissió Europea avala la decisió de la justícia alemanya d'alliberar Carles Puigdemont. Brussel·les ha defensat aquest dimecres que les autoritats d'Alemanya han actuat "d'acord amb les regles" en el cas de l'euroordre contra el president de la Generalitat exiliat. Concretament, la comissària de Justícia, Vera Jourová, ha assegurat en roda de premsa a la capital comunitària que no hi ha hagut "cap aplicació incorrecta de l'euroordre a Alemanya".A més, la comissària txeca ha dit que la Comissió Europea "no planeja ampliar la llista de crims coberts per l'euroordre" per incloure-hi la rebel·lió o la sedició. "Vam tenir algun debat amb els col·legues espanyols l'any passat, però no l'hem continuat", ha destacat Jourová, que ha insistit que els "problemes" amb les euroordres tenen a veure amb els "baixos estàndards de vida pels presoners" en alguns països i en cap cas en un conflicte "d'Alemanya contra Espanya".La decisió de la justícia alemanya sobre Puigdemont no va agradar al govern espanyol, i aquests últims dies l'ha criticat. Rafael Catalça va plantejar la possibilitat d'obrir un debat sobre les euroordres per ampliar la llista de delictes que permeten l'extradició automàtica i incloure-hi la rebel·lió o possibles atacs contra l'Estat de Dret. En aquell moment, com ha recordat Jourová aquest dimecres, se'n va parlar, però en cap cas es va tirar endavant la proposta. "No tinc cap petició de cap dels estats membres", ha confirmat.El pronunciament de la cap de la cartera de justícia de la institució europea arriba hores després que l'operació des del govern espanyol per criminalitzar els CDR aterrés en ple roda de premsa del portaveu de la CE aquest dimarts . Margaritas Schinas va optar llavors, una vegada més, per no mullar-se davant la insistència dels corresponsals europeus sobre si tallar una carretera es pot considerar terrorisme o no.

