Investigadors de la Vall d'Hebron troben una via per aturar la progressió del Parkinson

L’efecte neurotròfic comporta el creixement neuronal, l’activació de les vies de supervivència que confereixen neuroprotecció i el restabliment de les neurones afectades. "Aquest efecte neurotròfic no només és capaç de prevenir la mort neuronal sinó que també és capaç de rescatar neurones que han quedat afectades per la malaltia", afirma el doctor Jordi Bové, investigador principal del grup de recerca català que lidera el doctor Miquel Vila.Segons Bové, les neurones que pateixen una disfunció, una atròfia, amb la sobreexpressió de TFEB recuperen la seva mida normal i la seva funcionalitat. I això, "sumat a què la sobreexpressió de TEFB és capaç d'incrementar els nivells de dopamina, tenim un efecte triple: neuroprotector, de neurorescat i de restabliment dels nivells de dopamina", afegeix el doctor.Avui dia encara es desconeix la causa exacta per la qual moren les neurones i el tractament farmacològic es basa en el restabliment dels nivells de dopamina. Tot i que aquest tractament permet revertir inicialment la simptomatologia (disminució dels moviments, inestabilitat postural i tremolor en repòs) arriba un moment en què deixa de funcionar i apareixen altres complicacions. Per tant, “és molt important establir estratègies neuroprotectores que aturin la progressió de la malaltia”, afirma Bové.En aquest sentit, els investigadors plantegen la sobreexpressió de TFEB com una estratègia que es pot translacionar a la clínica perquè, segons indica Bové, funciona en un model de Parkinson en ratolins. "La proposem com una alternativa als factors neurotròfics, ja que podrien evitar els motius pels quals aquests fracassen. Tot i que no és descartable la teràpia gènica per aconseguir la sobreexpressió de TFEB, nosaltres apostem per l’activació farmacològica”, conclou.