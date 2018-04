VÍDEOS La intensa pluja provoca una gran crescuda del riu Congost al Vallès Oriental

VÍDEO Així de ple baixa el Congost al seu pas per Granollers. pic.twitter.com/UBk7PPrts0 — NacióGranollers (@NacioGranollers) 11 d’abril de 2018

VÍDEO Més imatges de la crescuda del riu Congost. En aquest cas a Figaró, al polígon La Cuspinera. (vídeo: @BombersMFI ) pic.twitter.com/tPM5oDHVPM — NacióGranollers (@NacioGranollers) 11 d’abril de 2018

VÍDEO Així baixa la riera d'Avencó al seu pas per Aiguafreda. (vídeo: Rut Oca) pic.twitter.com/AKRkrTjT3y — NacióGranollers (@NacioGranollers) 11 d’abril de 2018

La pluja ha caigut amb intensitat al Vallès Oriental les darreres hores. Tot i que no hi ha hagut afectacions importants, a la C-17 entre Tagamanent i Aiguafreda hi ha hagut un despreniment de pedres que han acabat caient a la C-17, fet que ha obligat a tallar la via en sentit Vic durant uns minuts. A les Franqueses del Vallès un arbre ha caigut al mig del carrer per culpa de les precipitacions.On més s'ha notat la pluja ha estat a les rieres i, sobretot, al riu Congost, que ha augmentat exponencialment el seu cabal i supera el llindar d'alerta. Segons informa el meteoròleg Martí Oliveras, en alguns moments el cabal ha arribat fins i tot als 100 m³/s, i uns 60 litres per metre quadrat. Es recomana evitar els accesos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu.Així es veia en diversos punts de la comarca:Així baixava la riera d'Avencó al seu pas per Aiguafreda:D'altra banda, les precipitacions han caigut en forma de neu al Montseny.

