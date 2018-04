Ciutadans presidirà la comissió de control de la CCMA al Parlament

Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i Fernando de Páramo. Foto: Josep Maria Montaner

Els grups parlamentaris s'han reunit aquest dimecres per pactar un repartiment provisional de les presidències i les meses de les comissions no legislatives de la cambra i poder així activar-les. Si cap imprevist ho impedeix, amb aquest pas poden començar a funcionar la comissió de control de la CCMA, la de l'Estatut del Diputat, les de les Sindicatures de Greuges i de Comptes, i la comissió de Peticions.Un cop hi hagi un Govern en marxa i es puguin activar les legislatives, els grups han acordat que tornaran a repartir les presidències per garantir l'equilibri de forces i la proporcionalitat amb el ple. Amb el pacte tancat aquest dimecres, la comissió de la CCMA estarà presidida per Cs –tot i que hi ha majoria independentista a la Mesa igualment-, JxCat s'ha quedat la presidència de la de l'Estatut del Diputat, ERC ostentarà la presidència de la de la Sindicatura de Comptes, el PSC comandarà la de la Sindicatura de Greuges, i Catalunya en Comú-Podem estarà al capdavant de la comissió de Peticions.Per últim, la comissió de Matèries Reservades i Secretes quedarà, com sempre, en mans del president del Parlament, Roger Torrent. Els grups també s'han repartit de la mateixa manera les vicepresidències i secretaries, quedant-se cada partit un dels càrrecs a distribuir. Torrent serà informat aquest dimecres al matí de l'acord, que permetrà posar en marxa les comissions si així ho consideren els grups.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)