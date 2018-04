La nova televisió valenciana començarà les emissions en proves el 25 d'abril

Empar Marco, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

La directora general de la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació, Empar Marco, ha anunciat aquest dimecres que el pròxim 25 d'abril s'iniciarà l'emissió en proves de la nova televisió valenciana, anomenada À Punt. Marco ha fet aquest anunci durant la seva compareixença a la comissió de radiotelevisió valenciana i espai audiovisual de les Corts Valencianes, avançant que les primeres emissions consistiran en sèries infantils que ja s'emeten a través del web, programes reciclats com documentals, concerts o partides de pilota valenciana, així com l'assaig d'algun directe.La responsable dels nous mitjans de comunicació públics valencians ha incidit en què aquestes primeres emissions tindran un caràcter eminentment tècnic i de prova, i ha recordat que les emissions definitives arribaran abans de l'estiu, sense una data concreta.Marco ha explicat durant la seva intervenció que en algun moment de l'emissió provisional "pot caure el senyal" però que servirà per provar els nous sistemes implantats com l'alta definició i el nou sistema de multicontinuitat, corregint els problemes que se'n derivin. Així mateix ha remarcat que en cap cas el que s'emetrà forma part del que serà la graella d' À Punt Mèdia però que servirà perquè els valencians puguin resintonitzar el senyal als seus comandaments a distància i els seus televisors.La directora general ha fet l'anunci durant la seva compareixença a la comissió de control del parlament valencià, demanada pel PP per explicar la seva posició sobre l'emissió de bous al carrer en la nova televisió valenciana. Marco ha explicat que seguint criteris informatius la televisió pot informar sobre alguna manifestació festiva relacionada amb els bous al carrer però que no emetrà corrides de toros ni bous embolats. En aquest sentit, la directora general ha posat el límit en l'exhibició del patiment de l'animal i en la seva compatibilització amb el caràcter públic i de servei de la televisió. Marco també ha recordat que l'anterior televisió valenciana mai no va emetre en directe bous al carrer i que va deixar d'emetre corrides de toros el 2011 per criteris econòmics.

