VÍDEO Dos detinguts per una baralla al Raval a cop de matxet i ganivet

La @barcelona_GUB ha detingut l’home del matxet que aquesta tarda s’ha enfrontat amb altre home que duia un ganivet i estava ferit en una cama. Ha passat al carrer Reina Amàlia al Raval de BCN. No han trascendit els motius. Els veïns han enregistrat aquestes imatges. pic.twitter.com/KyLxpFBbEA — Anna Punsí (@punsix) April 10, 2018

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dos homes que aquest dimarts van protagonitzar una baralla al carrer de la Reina Amàlia, al barri del Raval, a cop de matxet i ganivet. Els fets es van produir al carrer a plena llum del dia. Un dels homes portava un matxet i l'altre una arma curta i després de la disputa aquest darrer va patir ferides a la cama i va haver de ser traslladat a l'Hospital del Mar, segons fonts de la Guàrdia Urbana. Pel que fa a l'altre individu, va poder ser arrestat a les immediacions del lloc dels fets.Tot i que les detencions les va fer la Guàrdia Urbana, els dos homes van ser traslladats a la comissaria de les Corts dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació. Els dos detinguts tenen antecedents per tràfic de drogues, segons han confirmat fonts policials.Un veí va gravar la baralla que va tenir lloc aquest dimarts al carrer de la Reina Amàlia i el vídeo mosta clarament com un dels homes portava un matxet i l'altre, un ganivet. La baralla es va desfer quan diverses persones els van intentar separar i, finalment, va arribar la Guàrdia Urbana. Un dels agents va haver d'auxiliar l'home ferit practicant-li un torniquet. Es tractaria d'una baralla per drogues, segons fonts properes al cas, i els Mossos d'Esquadra han confirmat que els dos homes tenen antecedents per delictes contra la salut pública.El portaveu del sindicat CSIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Eugenio Zambrano, ha alertat del "gravíssim problema" que té la ciutat per la "guerra entre clans pel mercat de la droga", especialment al districte de Ciutat Vella, i ha criticat el que considera un "fracàs" del govern d'Ada Colau en el model de seguretat. El portaveu del CSIF demana directament la dimissió de l'alcaldessa per una gestió pública que titlla de "caos" i que està generant "ansietat i impotència policial".Zambrano denuncia "la falta de recursos humans i materials" de la Guàrdia Urbana per atendre els problemes d'una ciutat com Barcelona i demana dotar el cos de pistoles elèctriques, les conegudes com a Taser, i, també, d'armes llargues i de llançadores. A més, veu imprescindible que hi hagi més formació per als agents.

