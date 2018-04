Can Vies posa cinc mossos contra les cordes: «Va ser una pluja de cops»

Atenció‼️



Avui un inspector antidisturbis i quatre agents de l'ARRO de @mossos seran jutjats pels greus fets d'aquest video



➡️ Van tenir lloc al 2014 durant les protestes pel desallotjament de Can Vies



➡️ És intolerable que no hagin estat expedientats per Interior pic.twitter.com/BrVk9Dn8bl — IRIDIA (@centre_IRIDIA) 11 d’abril de 2018

Els Mossos d'Esquadra inicien el desallotjament de Can Vies Foto: ACN

Can Vies ha tornat aquest dimecres a judici, i ho ha fet, per primera vegada, en una causa sense detencions ni acusacions creuades entre manifestants i policies. En aquest cas, la secció segona de l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar l'acusació que van interposar tres joves contra cinc agents dels Mossos d'Esquadra per delictes de lesions i contra la integritat moral. Un judici que s'ha acompanyat d'una gran expectació mediàtica, amb més d'una quinzena de periodistes en una sala especialment petita i un tribunal visiblement dur. Per sobre de tot, unes declaracions contundents i un vídeo que s'ha convertit en la prova fonamental del cas.La vista ha començat passades les 10.30 del matí i, malgrat que no és habitual, els agents dels Mossos encarregats de garantir la seguretat del tribunal han demanat fer passadís als seus companys acusats, que ràpidament han entrat a la sala. Aquests eren Luís Miguel V.F, Jesús Antonio Z.R, Francisco Javier G.P, Daniel M.L, David V.I, que s'acompanyaven de la seva lletrada en representació de la Generalitat, i les acusacions, conformades per la Fiscalia i els advocats de les víctimes.La vista, on tots han prestat declaració, ha tingut caràcter plenament formal, tot i que poc a poc l'acusació s'ha anat estrenyent a l'entorn dels mossos. Ha començat amb un llarg interrogatori sobre els fets a qui llavors va ser el comandant de l'operatiu, Luís Miguel V.F. Aquell dia, el 27 de maig del 2014, una unitat dels Mossos va realitzar una contundent càrrega policial dins del portal d'un habitatge del barri de Sants, després d'una manifestació en protesta contra el desallotjament de Can Vies.Malgrat que els agents han defensat la seva innocència i que només van carregar amb la porra a les cames de les víctimes, les proves aportades per les acusacions no relaten el mateix. Així mateix, la versió dels agents també ha estat absolutament contraposada, en aquest sentit, a la de les acusacions, que han explicat els fets a continuació. Dos dels nois ferits al cap han assegurat que "va ser una pluja de cops".El comandant Luís Miguel M.F., qui va decidir la càrrega, ha explicat la seva justificació de l'operació. Segons ha dit, després de la manifestació hi havia grups de persones que llançaven pedres i vidres contra els Mossos i "l'única opció" era avançar. En aquest punt, ha relatat, es va adonar que hi havia un grup de persones que utilitzava el portal d'un habitatge per entrar i sortir, i que aquests, "creu", eren els que causaven bona part dels disturbis. Per això, la seva unitat dels Mossos s'hi va acostar per dispersar.En aquest moment, els manifestants i els policies van quedar atrapats dins del portal, amb la porta tancada durant un segons. Va ser llavors quan, segons han assumit alguns agents, van realitzar càrregues policials amb la porra, tot i que sempre de forma reglamentària i per sota de la cintura. "L'única persona a qui vaig colpejar a la cama és a un company quan algú l'agredeix; quan l'agredeixen a ell, ell respon", ha explicat. A més ha reiterat: "No tinc cap dada ni consciència que els cops al cap poguessin ser causats pels agents".Malgrat que el comandant afirma que només va veure un agent carregar, diversos han assumit que ho van fer, fins i tot, quan una de les víctimes estava ajupit. "Jo vaig rebre un cop de puny al tòrax, i vaig utilitzar la defensa dues o tres vegades a les cames", ha explicat l'agent Jesús Antonio Z.R, que ha precisat: "Aquesta persona primer estava dempeus i després ajupida, i la vaig colpejar quan estava a la gatzoneta".Alguns agents també s'han identificat en les fotografies i vídeos aportats per les acusacions, i Francisco Javier G.P. ha justificat la càrrega: "Vaig colpejar perquè encara no havien sortit i estàvem netejant el portal". En cap cas, però, han assumit que poguessin haver causat danys en altres parts del cos com braços, tòrax, cap o espatlles, tot i que els informes mèdics i la declaració de les víctimes ha estat totalment diferent. L'advocada de l'acusació, Anaïs Franquesa, ha justificat la declaració dels mossos pel seu dret a donar "versions exculpatòries", malgrat que "les imatges són molt clares i parlen per sí soles". A més, ha assegurat que, en aquest punt, falten mecanismes dins del cos policial perquè, davant de les agressions, "no hi va haver investigacions internes".La càrrega policial va ser totalment injustificada, segons han coincidit les tres víctimes i denunciants. Els tres es van trobar al portal, han explicat, ja que no podien agafar el metro ni sortir de la plaça de Sants, a causa del cordó policial que hi havia. Allà van estar conversant amb veïns, així com també amb una periodista -testimoni del judici-, fins que va arribar la policia i, segons han dit, es van viure moments de "por" i "angoixa"."Vaig començar a rebre cops al cap, estava acorralat en una cantonada, va ser una pluja de cops als braços, al tòrax i a l'abdomen", ha explicat una de les víctimes, que ha continuat: "Va ser una situació molt angoixant, molt impotent; nosaltres no havíem fet res i ens van començar a picar".La Fiscalia demana d'un a set anys de presó per als cinc agents antidisturbis. Concretament, set anys de presó per a Daniel M.L. i David V.I. -per dos delictes contra la integritat moral i dues de lesions cadascun dels agents-, tres anys i mig per a Francisco Javier G.P. i Jesús Antonio Z.R. -per un delicte contra la integritat moral i un de lesions per a cada policia- i un any per al comandament de l'operatiu, Luis Miguel V.F. per un contra la integritat moral. Així mateix, reclama la inhabilitació especial dels agents durant dos anys i tres mesos com a funcionaris de les forces i cossos de seguretat de les administracions estatal, autonòmica i local, a més del pagament de diverses quantitats a les víctimes com a responsabilitat civil.Pel que fa a l'acusació particular, acusen tots els mossos de tres delictes contra la integritat física i tres de lesions, el que suposen penes de 13 anys i mig de presó per a casacun dels policies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)