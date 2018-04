Rajoy pressiona Alemanya via Fiscalia per extradir Puigdemont

El govern espanyol posa tota la carn a la graella per garantir que Alemanya extradirà Carles Puigdemont per tots els delictes dels quals se l'acusa, inclòs també el de rebel·lió. Tal com informa El País , fiscals espanyols i alemanys es reuniran de forma imminent a la Haia per tractar a fons el cas del president de la Generalitat.Per mitjà de la Fiscalia -cal recordar que l'executiu estatal és qui tria el Fiscal General de l'Estat- Rajoy vol collar al màxim per evitar un nou revés internacional que podria ser definitiu per a la credibilitat de la justícia espanyola. Segons el mateix diari, que cita fonts jurídiques, l'objectiu de la trobada és intercanviar nova informació sobre el cap de l'executiu català a l'exili per tal de trobar fórmules que permetin incorporar els delictes de rebel·lió i sedició en el procés d'extradició de Puigdemont.Per part de la comitiva espanyola, hi assistiran diversos membres del ministeri públic que ja intervenen com a part activa en el procés d'instrucció dirigit pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. La fiscalia alemanya, per la seva banda, estarà representada per membres del land de Schleswig-Holstein. L'audiència d'aquest territori va decidir deixar en llibertat Puigdemont i va tancar la porta al delicte de rebel·lió per manca de violència Els fiscals espanyols intentaran, sempre segons El País, demostrar que hi ha motius i proves suficients per justificar l'extradició del president de la Generalitat incloent-hi tots els càrrecs que demana Llarena. Ara per ara, doncs, el magistrat instructor de la causa contra el procés català romandrà en un segon pla. Entrarà en joc quan la justícia alemanya posi formalment sobre la taula les condicions d'entrega de Puigdemont.

