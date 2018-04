Barcelona i Ripoll signen un conveni per prevenir extremismes violents

Pocs dies abans de complir-se vuit mesos de l'atemptat terrorista que va viure Barcelona el passat 17 d'agost, la capital catalana i la ciutat de Ripoll, juntament amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès, han signat un conveni per intercanviar experiències en polítiques d'interculturalitat, inclusió, diversitat religiosa i de lluita contra la discriminació. L'objectiu de les administracions col·laboradores és compartir coneixements que ajudin a la prevenció d'extremismes violents.Segons l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "no està a les nostres mans evitar el terrorisme global, però sí que ho està fer el màxim en polítiques que evitin que la gent jove se senti exclosa del model de societat que estem construint". Colau veu necessari un conveni com el que aquest dimecres han firmat les diferents administracions col·laboradores, i més "en un moment en què la Generalitat de Catalunya està intervinguda"."En aquest context ens toca reforçar la cooperació entre les ciutats per teixir i compartir recursos", ha aclarit l'alcaldessa. L'Ajuntament de Barcelona ja havia denunciat mesos abans la falta d'estratègia global que hi ha actualment a l'Estat en referència a la cooperació en la prevenció del terrorisme , i malgrat l'atemptat de l'agost a la Rambla i del que va patir Cambrils (Baix Camp).Per la seva part, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha agraït al consistori de la capital catalana la col·laboració i la invitació a firmar a aquest conveni. "Per a Ripoll, el bagatge i l'experiència de la interculturalitat de Barcelona, ens ajudarà molt a superar aquestes situacions que estem vivint", ha assegurat Munell. L'alcalde ha afirmat que la seva ciutat, de menys d'11.000 habitants, encara viu sacsejada i amb cert punt de culpabilitat. "Des de finals d'agost estem intentant canalitzar tots els nostres recursos en temes socials de la millor manera", ha justificat Munell.Els dos alcaldes veuen més que positiva aquesta col·laboració i obren aquesta participació a totes les ciutats que es vulguin sumar a aquesta experiència. L'acció institucional que s'ha firmat ajudarà a treballar de forma coordinada en els processos de planificació o prevenció d'extremismes violents. A més, també hi haurà un intercanvi de formació de professionals i tècnics entre les tres administracions firmants.Amb el context de la firma d'aquest conveni, tant l’alcaldessa de Barcelona com el de Ripoll han coincidit en denunciar l'ofensiva per criminalitzar i acusar de terrorisme els Comitès de Defensa per la República (CDR). Com ja ha fet al matí en una entrevista radiofònica , Colau ha assegurat que "és un despropòsit i és ofensiu per a les víctimes del terrorisme usar aquest delicte per a uns actes que no tenen res a veure amb el terrorisme". L'alcaldessa ha demanat que es deixi de "judicialitzar" les manifestacions del CDR i que fer-ho "encara complica més la situació que pateix Catalunya".

