CCOO i UGT criden a una nova manifestació aquest dissabte per defensar les pensions

La darrera manifestació a Barcelona en defensa de les pensions. Foto: ACN

CCOO i UGT han fet una crida a que "no només pensionistes i jubilats, si no el conjunt de la societat" surti a manifestar-se aquest dissabte en defensa de les pensions. Els sindicats majoritaris a Catalunya han convocat mobilitzacions a Barcelona, Girona, Tarragona, Manresa, Vic i Vilanova i la Geltrú per reclamar la "revaloració de les pensions d'acord amb el cost de la vida", així com un sistema que garanteixi "pensions dignes presents i futures". En roda de premsa aquest dimecres, la vicesecretària general d'Àrea Externa d'UGT, Laura Pelay ha alertat a "estudiants i treballadors en actiu" que els baixos salaris actuals comportaran "problemes" més endavant "per nodrir el sistema".També la secretària d'Organització i Comunicació de CCOO, Montse Ros, ha remarcat que és una lluita intergeneracional perquè "si no hi ha bons salaris, tampoc hi ha bones pensions". D'altra banda, Pelay ha afirmat que l'increment de pensions previst al projecte de pressupostos de l'estat espanyol és "almoina" i ha criticat que afecta "només a una part molt petita de pensionistes" i que és un augment que no va vinculat a l'Índex de Preus de Consum (IPC)."Dissabte hem de dir alt i clar al binomi Rajoy i Rivera que no consentirem que ens aixequin la camisa", ha dit Pelay. La portaveu d'UGT ha considerat que el fet que les pensions estiguin a l'agenda política del govern espanyol demostra que les mobilitzacions de pensionistes dels darrers mesos donen "fruit". "S'està generant una remor social que anirà a més", ha opinat.A Barcelona, la manifestació començarà a les 11h del matí a plaça Universitat i acabarà a l'edifici de Correus de Via Laietana. Els sindicats també han convocat manifestacions al conjunt de l'estat espanyol aquest diumenge.

