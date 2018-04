La UAB homenatja Junqueras: «És sobretot a ell a qui hem d'agrair l'1-O»

Els oradors a l'acte d'homenatge a Junqueras a la UAB, a l'auditori de la facultat de Filosofia i Lletres. Foto: Roger Tugas

L'auditori de la facultat de Filosofia i Lletres de la UAB s'ha quedat petita aquest dimecres per homenatjar el vicepresident català, Oriol Junqueras, després que el deganat d'Economia i Empresa negués un espai a la seva facultat . "Està empresonat per organitzar un referèndum d'autodeterminació, tal com somniàvem quan teníem 18 anys", ha asseverat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha assegurat que van organitzar l'1-O "sobretot ell i el seu equip de Vicepresidència", el qual és "l'acte fundacional més important de la República catalana". "És sobretot a ell a qui li hem d'agrair l'1-O", ha insistit.Així, Paluzie ha destacat que va començar a estudiar ciències econòmiques a la UB en el mateix curs que Junqueras, per bé que ell després va saltar a fer història a la UAB. Els dos, a més, es van implicar a la FNEC, com van fer molts dels presos polítics actuals, i ell la va convèncer perquè es fes càrrec de les finances de l'entitat. "La universitat era una peça clau per al procés d'alliberament nacional de Catalunya", ha explicat, i des de la FENC es van proposar "nodrir de quadres aquest país per preparar-lo per a la independència", un objectiu en alguns casos reeixit, i "en altres no tant, com en el dels jutges".Després, Junqueras i Paluzie van tornar a trobar-se, durant l'inici de l'auge del sobiranisme, en entitats com la Fundació Cultura o Sobirania i Progrés. La líder de l'ANC l'ha definit com un "polític no professional amb interessos culturals amplis i diversos" i ha asseverat que, "si hi ha una persona que sempre defensa l'objectiu de la paraula i la pau, és l'Oriol".Al seu torn, l'historiador i professor de Junqueras Antoni Simon ha celebrat que, malgrat tot, l'actual moment evidencia que "moltes persones estan disposades a defensar veritablement la democràcia", ja que, citant una cita del pensament greco-romà, "aquells pobles que han tastat la llibertat no la podran oblidar". A nivell acadèmic, però, ha destacat que Junqueras era un "estudiant brillant, amb una memòria prodigiosa" que va aconseguir de mitjana un 3,1 a la carrera, entre l'excel·lent (3) i la matrícula (4), segons la puntuació de l'època.Així mateix, Simon ha recordat també la seva "voluntat i esforç de formar-se", fent diversos cursos més dels necessaris i amb interès per les llengües. Ha posat sobre la taula també les estades a Cuba i els treballs als arxius del Vaticà, gràcies a la recomanació del pare Miquel Batllori, o la "dispersió d'interessos" que li va intentar corregir, tot i que troba que estava influït en aquest cas per Ernest Lluch, "malgrat les diferències polítiques". Simon, de fet, ha reconegut que, en un inici, no li agradava la seva manera de fer conferències, per bé que va escoltar com uns oients seus el definien com "l'historiador del poble", evidenciant la seva manera d'arribar i fer-se estimar.El periodista Enric Calpena, de fet, recorda que li va "notar el sentiment de dolor per la salvatjada de l'assassinat d'Ernest Lluch", per bé que el primer contacte que va tenir amb Junqueras va ser el d'un noi jove a qui va anar a buscar com a assessor dels seus projectes, ja que, quan hi va coincidir, malgrat ser més jove, era qui deia les coses "més sensates". Calpena, però, no el va aconseguir temptar amb la ciència ficció ni menjar a bons restaurants, sinó que només el va influir una mica per a l'òpera.Igualment, el periodista, que ha recordat les nombroses col·laboracions amb programes de ràdio i televisió catalanes i espanyoles, com "El Favorit", tampoc no el va convèncer perquè no acceptés la proposta d'ERC perquè fos eurodiputat, ja que creia que ell podia contribuir a millorar el país d'altres maneres, com la capacitat per explicar-se. En tot cas, Calpena té una crítica per a Junqueras: "No he fet la tesi cultural perquè em va dir que la dirigiria ell quan es retirés de la política".Finalment, l'historiador i professor seu Josep Maria Solé i Sabaté ha demanat que se'l recordi com ell demana que es faci en les cartes que li envia des de la presó: "Que vaig ser un bon alumne, he estat professor i sóc bona persona". Igualment, ha explicat que, en un examen sobre els vots de les eleccions del 1931, el líder d'ERC va ser "únic alumne que va citar totes les ciutats de l'estat espanyol on van perdre les forces republicanes per les trampes dels cacics", com a exemple de la seva qualitat com a estudiant.Posteriorment, com a professor, Solé i Sabaté recorda que anava a jugar amb els alumnes i "no era massa bo", ja que "s'havia d'aprimar". "Ha aconseguit arribar a la gent", resumeix, i per això critica el silenci de les cúpules universitàries davant d'aquests entreteniments. "Els professors fem el que podem malgrat les intimidacions que estem rebent", ha lamentat, i ha carregat contra la "insensibilitat acadèmica dels dirigents de les universitats", entre els quals els de la UAB, ha especificat. "No estàs sol, la gent t'estima i la universitat en general i la UAB en particular t'estima, et vol i t'enyora", ha conclòs que li exposarà en la propera carta, davant l'èxit d'aquest homenatge.Aquest dimecres és precisament l'aniversari de Junqueras, que ha fet 49 anys i ja fa 160 dies que es troba en presó sense fiança. Entre els membres que han vingut a escoltar hi ha nombrosos professors com l'exvicepresident de l'ANC Agustí Alcoberro, dirigents polítics com els diputats d'ERC Ernest Maragall, Òscar Peris, Irene Fornós i David Rodríguez o l'exdiputat i membre del secretariat de la CUP Albert Botran, o gent propera al vicepresident català, com la seva dona.Junqueras s'havia doctorat en història del pensament econòmic i estava vinculat tant a la facultat d'Economia i Empresa -al departament d'Economia i Història econòmica- com a la de Filosofia i Lletres -al departament d'Història Moderna i Contemporània-. Just després d'acabar-se l'acte, professors i treballadors sobiranistes de les facultats de la UAB, de fet, s'han reunit a la mateixa sala per organitzar-se davant la situació de repressió protagonitzada per l'Estat contra el procés. Just abans, l'auditori ple ha clamat per la llibertat dels presos polítics:

