Zuckerberg: «Va ser un error. No vam protegir prou la privacitat de milions d’usuaris»

Sen. Wicker (R-MS): "There have been reports that Facebook can track users' internet browsing history even after that user has logged off of the Facebook platform. Can you confirm whether or not this is true?" https://t.co/CbFO899XlU pic.twitter.com/3fKeoxKZTe — CBS News (@CBSNews) 10 d’abril de 2018

- Sr. Zuckerberg, li agradaria compartir amb nosaltres el nom de l'hotel en què va dormir ahir?



- Um, No.



- I el noms de la gent a qui ha enviat missatges aquesta setmana?



- No.



- Crec que això és precisament del que tracta tot. Del seu dret a la privacitat. #Facebook pic.twitter.com/Te5uFa4Zbq — Jordi V. Pou (@JordiVPou) 11 d’abril de 2018

In case you were wondering why Congress today is treating Facebook's CEO like an old friend rather than grilling him (they didn't even require him to be sworn in): https://t.co/ZLOVIVUo18 — Edward Snowden (@Snowden) 10 de abril de 2018

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ja ha comparegut davant el Congrés dels Estats Units. L 'escàndol de Cambridge Analytica -la consultora britànica que va recopilar les dades personals de 87 milions d’usuaris i que va difondre propaganda en diferents processos electorals- es considera ja una de les crisis més importants de la companyia.“Ha estat un error. No vam fer el suficient per protegir la privacitat”, va respondre el propietari i director de la xarxa social més influent i poderosa del moment. El resum de tota la declaració d'aquest jove emprenedor de 33 anys durant 5 hores podrien ser aquestes dues frases: “No vam fer prou perquè aquestes eines fossin utilitzades per robar dades personals, interferències de governs en les eleccions i discursos d’odi. És el meu error i ho sento”.La compareixença era, alhora, una manera de netejar la imatge de la companyia que des de la seva creació, ara fa 15 anys, ha demanat disculpes en diverses ocasions. La revista Wired recull tots aquests “errors” en una interessant cronologia. I recorda com ja en el 2007, 50 mil usuaris van signar una petició titulada: “Facebook: prou d’envair la meva privacitat”. En aquell moment, un jove i inexpert Zuckerberg es va disculpar dient: “Simplement, vam fer malament la feina. I demano disculpes”. 11 anys més tard, la fórmula de confessar els errors encara funciona.Però n’hi ha prou amb una compareixença i una disculpa pública? En la seva declaració d’aquest dimarts, va puntualitzar que ell “va crear Facebook, que dirigeix la companyia i que n’és l’únic responsable del què ha passat. No n’hi ha prou amb connectar a la gent, hem d’aconseguir que aquesta connexió no s’utilitzi per fer mal o difondre desinformació”.El fundador d’una de les xarxes socials més importants del món, també va assegurar “que la companyia no té en compte la ideologia dels seus treballadors i ha insistit en què Facebook tracta de ser el més imparcial possible respecte a temes polítics”.Experimentar la vulneració de la privacitat és una situació incòmoda. I aquesta la va viure en directe, durant la seva compareixença, el mateix Mark Zuckerberg. El senador Dick Durbin li va preguntar detalls de la seva vida íntima, i el fundador de Facebook s'hi va negar a donar-los."Ens podria dir el nom de l'hotel on ha passat la nit", va preguntar Durbin. "Mmm... no", va respondre Zuckerberg. "Doncs ens pot dir els noms d'algunes de les persones amb les quals ha compartit missatges i el contingut d'aquests?", va insistir Durbin. "No, senador, probablement no ho faria en un lloc públic com aquest", va respondre el fundador de Facebook.Durbin va argumentar, doncs, que es tracta de la privacitat i del dret a respectar-la. "Es tracta d'això, senyor Zuckerberg, d'entendre el dret dels usuaris i que aquest no està per sobre de l'objectiu de connectar a les persones de tot el món". The Guardian va recollir el testimoni complet, des del qual es pot seguir la confessió completa de tots els errors al llarg dels anys d'aquesta companyia.Internet s’ha omplert de reaccions davant les respostes de qui és un dels emprenedors més poderosos del moment. Una de les més esperades era la d'Esward Snowden- l'ex treballador de la CIA que va revelar a la premsa l'espionatge massiu que el govern dels Estats Units estava fent a través d'Internet-. Snowden deixa la qüestió del perquè el Congrés no ha estat més dur amb Zuckerberg. La resposta podria trobar-se en alguns mitjans que apunten a les comissions que reben de Facebook el 85% dels senadors. La setmana passada, la publicació ProPublica també analitzava el cas Facebook i altres errors comesos amb Twitter i argumentava que ja n'hi havia prou d'impunitat a les xarxes socials. Alhora que proposava implementar 4 normes per acabar amb la impunitat d'aquestes companyies: 1. Imposar multes per violacions de dades personals 2. Que la policia tingui clara la política de publicitat 3. Que les tecnològiques siguin responsables del contingut que es publica i 4. Obligar que tinguin equips que revisin l'ètica.La crisi continua oberta. Aquest dimecres a la tarda, Zuckerberg compareix davant de la Cambra dels Representants , en un segon dia de declaracions. En un principi, la companyia va parlar de la filtració de dades 50 milions d'usuaris però la xarxa social ha reconegut en els darrers dies que corresponen a 87 milions de persones.Facebook ha anunciat noves mesures de control i de privacitat, però com pensa prevenir una nova filtració, si l'objectiu principal és la connexió a tota costa? Aquesta és probablement la pregunta que el fundador de la xarxa social no podrà aclarir tampoc avui.

