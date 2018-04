El PP i Cs topen al Congrés per la immersió: «Parlen molt i no fan res»

Íñigo Méndez de Vigo, durant el debat al Congrés Foto: Congrés dels Diputats

El portaveu de Ciutadans al Congrés, Juan Carlos Girauta, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El ministre d'Educació i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha qualificat aquest dimecres de "demagog" el discurs de Ciutadans, després que el seu portaveu al Congrés, Joan Carles Girauta, hagi criticat la inacció de l'executiu estatal en matèria lingüística a les escoles de Catalunya. "Parlen molt i no fan res. Només venen aquí a sortir i fer tuits", ha assenyalat Méndez de Vigo.Durant la seva intervenció en el ple del Congrés, el ministre ha assegurat que "a Espanya s'estudia en espanyol" a través d'un model de cooficialitat a les comunitats autònomes, amb la possibilitat d'introduir una tercera llengua. Responia així a la pregunta parlamentària de Girauta en la qual el cridava a impulsar el model trilingüe a les escoles del país."No hi ha aquest model a Espanya", li ha apuntat el ministre, que la setmana passada va publicar la resolució de la prematrícula escolar a Catalunya, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, en la qual finalment no va incloure la possibilitat de triar el castellà com a llengua vehicular.El diputat de la formació taronja, que s'ha referit en tot moment a Méndez de Vigo com "conseller d'Educació", per les seves competències a Catalunya amb l'aplicació del 155, ha criticat el "model d'exclusió" existent en aquesta regió. Així, ha demanat al ministre que "no es cregui les mentides que li expliquen" sobre el fet hi ha consens en el model lingüístic, que és un "model d'èxit" o "que els nens surten dominant el castellà millor que els d'altres regions " ."Perquè les proves PISA es realitzen en català a Catalunya", ha advertit el portaveu de Cs, que, en la seva intervenció ha relatat el cas d'una mare de Balaguer (Lleida) que "va demanar el dret que li assisteix perquè els seus fills puguin estudiar una part en castellà "i que pateix" persecució "per això.Girauta ha retret a Méndez de Vigo que fa dos mesos anunciés que estaven estudiant la manera de garantir que a Espanya s'estudiï en espanyol, incloent una casella en les matrícules per a aquells que volguessin triar castellà com a llengua vehicular a Catalunya i que, finalment, no s'ha dut a terme.

