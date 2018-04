VÍDEO El ministre de Justícia, als diputats independentistes: «El llaç groc és ofensiu»

Català a Campuzano: "Vostè té molta sort perquè pot venir al Congrés amb un llaç ofensiu" #vergonya #JoSocCDR pic.twitter.com/Eswf8lre92 — Marc Estarriola (@Estarriola) 11 d’abril de 2018

La sessió de control al govern espanyol d'aquest dimecres a la cambra baixa ha estat marcada per la nova situació judicial de Carles Puigdemont i l'empresonament dels dirigents independentistes reclosos a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco. Després d'una pregunta de Carles Campuzano (PDECat) sobre les conseqüències de la decisió de la justícia alemanya en el cas Puigdemont, el ministre de Justícia, Rafel Catalá, ha fet referència al llaç groc dels diputats independentistes. "Aquest llaç groc que porta és ofensiu", ha etzibat Catalá a Campuzano.El ministre ha retret al portaveu del PDECat que digui que a Espanya "hi ha presos polítics" quan "no n'hi ha". Catalá ha exposat que Campuzano té "molta sort" de poder dur el llaç groc "tranquil·lament" mentre que a Catalunya "n'hi ha que no poden passejar perquè els amenacen i els fan escraches i pintades".El diputat del PDECat, que havia reclamat explicacions al govern del PP sobre la situació en què queda la justícia espanyola després de la decisió dels tribunals alemanys, ha retret al ministre que "minimitzi" l'impacte de la resolució de l'audiència territorial de Schleswig-Holstein. Campuzano ha lamentat, dirigint-se al ministre, que l'Estat utilitzi "la Fiscalia i la Guàrdia Civil" per criminalitzar el moviment independentista i li ha exigit que faci "el que estigui a les seves mans per alliberar els presos". Catalá s'ha escudat en la pretesa independència judicial per deixar en mans del Suprem aquesta decisió.

