L'alcalde de Saragossa: «D'aquí a cinc anys, Estrasburg ens farà pujar els colors»

Les seves paraules mostren una integritat democràtica dignes de ser escoltades.

També li dic, que seran titllades de populisme per ser benèvol amb el que li pot caure per part d'aquests falsos demòcrates.

Podem tenir ideologies polítiques diverses, monàrquiques o republicanes, federals, confederals, soberanistes o unionistes. Totes aquestes ideologies tenen cabuda en una democràcia normal. (Els del PP ho diuen i els altres partits també).

Aleshores quin és el problema? Si totes les ideologies tenen cabuda, com és que si la meitat de Catalunya vol la República, no pugui expressar en un referèndum acordat el seu destí polític?

És aquí on topem amb la gran fal·làcia, on la ideologia federalista o independentista és com un miratge al desert, veus l'oasi i el broll d'aigua però no hi arribes mai.

Curiós, els peperos que defensen tant la Constitució i els que van provocar el dany a la reforma de l'Estatut Català, ara fan servir una cosa tan seriosa com és la Llei, a la seva complaença oligàrquica.

Quan portar un llaç groc, és objecte de mofa per alguns polítics, "apaga i vamonos".

La Democràcia espanyola està plagada d'errors transicionals, que sols es combatran amb una regeneració constitucional.

Salut senyor Alcalde.