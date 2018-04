VÍDEO L'emotiu discurs de l'acusada de delicte d'odi per penjar una pancarta

La tarragonina Olga Ricomà, acusada d'un delicte d'odi per penjar una pancarta contra la Policia Nacional, només ha respost les preguntes del seu advocat, tal com va avançar NacióDigital . A la sortida dels jutjats, on hi ha estat poc més de vint minuts, ha afirmat que juntament amb el seu advocat han presentat un escrit perquè el jutge d'instrucció número 2 arxivi aquesta investigació, la qual "considera injusta".El seu avocat, Ramon Maria Sans, ha destacat que l'escrit demanant el sobreseïment es basa en tres pilars. Per una banda, apunta que el text escrit en la pancarta i els comentaris de Twitter "no comporten cap mena d'odi cap a ningú". També considera que la interpretació que es fa de l'article 510 del Codi Penal, no és l'adequada, ja que el delicte d'odi "és per protegir col·lectius i minories vulnerables, i no els col·lectius amb vinculacions institucionals". Segons Sans, "això comporta una perversió o un abús d'aquest precepte".I per últim, l'escrit gira al voltant de la llibertat d'expressió, "que va més enllà del que tu puguis dir perquè també empara el dret a la crítica i també està reconegut pel Tribunal Consitucional".El també membre de Juristes per la República ha afirmat que no es plantegen que la investigació avanci i que finalment quedi arxivada perquè sinó, seria "una perversió del Codi Penal". Sanas ha recordat que la investigació arrenca arran d'una atestat de la Policia Nacional.La filla del regidor d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, ha reiterat que va penjar la pancarta entre el 3 i 4 d'octubre i va durar tres setmanes al balcó, ja que era de paper i amb la pluja va caure. Ha tornat a defensar que no ha fet res mal fet.Olga Ricomà ha agraït a les més de 100 persones que li han donat suport i els ha dedicat quatre paraules: "Estimeu-vos, protegiu-vos i no tenim por".

