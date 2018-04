La neu afecta una desena de carreteres del Pirineu i Prepirineu

A conseqüència de la nevada, avui s'han https://t.co/rNILR0WYV7 les rutes de transport escolar de Gòsol, Saldes i Vallcebre #bergueda pic.twitter.com/MkmCgnexRj — CC Berguedà (@ccbergueda) 11 d’abril de 2018

Línia Lleida-La Pobla: servei per carretera entre les estacions de Balaguer i La Pobla de Segur a causa d'una esllavissada a prop de l'estació d'Àger #ServeiFGC #FGC — FGC (@FGC) 11 d’abril de 2018

⚠️ Així baixava el barranc de Barcedana (Llimiana) fa uns minuts. L’aigua està a punt d’arribar a la zona dels pins. Vídeo cedit per @alba_elies #pallars pic.twitter.com/chCdhVj5n7 — Pallars Digital (@pallarsdigital) 11 d’abril de 2018

VÍDEO Així de ple baixa el Congost al seu pas per Granollers. pic.twitter.com/UBk7PPrts0 — NacióGranollers (@NacioGranollers) 11 d’abril de 2018

Les precipitacions que estan afectant el conjunt del país des d'ahir la tarda estan deixant grans quantitats d'aigua. A més, a les comarques del Pirineu i Prepirineu, la cota de neu ha baixat fins als 1.000 metres (puntualment fins a 700) en una primavera completament atípica. Així, s'ha pogut veure neu a les comarques del Ripollès, la Cerdanya, el Berguedà i els Pallars.La neu i les glaçades afecten aquest matí deu carreteres, on s'ha de circular amb precaució. Segons el Servei Català de Trànsit, a mig matí calen cadenes per circular per la C-16 entre Bagà i Bellver de Cerdanya, per l'N-260 als trams entre Fontanals de Cerdanya i la Collada de Toses i de Montferrer i Castellbò a Soriguera, a la C-28 de Naut Aran a Vielha i d'Alt Àneu a la Peülla amb la cruïlla de Sorpe, a la B-400 a Vallcebre, a la C-162 de Fontanals de Cerdanya a Riu de Cerdanya, a la C-462 a la Seu d'urgell, a la C-563 a Gósol i a l'L-401 a Alinyà.També hi ha tallats per la neu els trams entre Naut Aran i Baqueira-La Peülla a la C-28 i de Planoles a Toses a la GIV-4016. A més altres trams de carreteres estan restringits al pas de camions. Són els trams de la C-16 entre Bagà i Bellver de Cerdanya, la C-162 de Fontanals de Cerdanya a Riu de Cerdanya, i l'N-260 de Montferrer i Castellbò a Soriguera, de Fontanals de Cerdanya a la Collada de Toses i la mateixa via a Planoles. L'N-141 també presenta neu o gel a la calçada a Bossòst en direcció a França. Podeu consultar l'estat del trànsit en directe, aquí. La nevada de primavera ha obligat a suspendre les rutes de transport escolar a punts del Berguedà, a Gósol, Saldes i Vallcebre, deixant una quinzena d'infants i joves sense classe, segons han informat fonts del Consell Comarcal. El fenomen meteorològic ha agafat per sorpresa aquest dimecres els habitants de l'Alt Berguedà que han vist com la neu queia i emblanquinava els carrers en ple mes d'abril.També hi ha problemes al Pallars. Una esllavissada d’una roca a la via del tren, a l’alçada d’Àger, ha obligat a tallar el servei entre Balaguer i la Pobla de Segur.Els set usuaris que viatjaven en el tren d’aquest matí en direcció al Pallars han continuat el trajecte amb dos taxis. L’esllavissada s’ha produït al voltant de les 6:40h del matí. Operaris estan treballant sobre el terreny per retirar les roques que obstaculitzen la via i quan hagin finalitzat les tasques de neteja es restablirà el servei.La pluja també està fent créixer de manera destacable el cabal de rieres i rius arreu del país, motiu pel qual des de Protecció Civil s’ha fet especial èmfasi en no atansar-se a les proximitats dels rius en les properes hores per evitar ensurts. Recordem que hi ha activada una alerta per l’acumulació de pluges . Als vídeos de sota, el barrant de Barcedana, al Pallars, i el Congost a Granollers.La previsió meteorològica a curt termini no presenta massa canvis. Demà dijous sembla que tindrem una petita treva amb alguna precipitació anecdòtica. I diem treva perquè de cara a divendres ens arriba una nova pertorbació amb precipitacions generalitzades, tot i que no seran tan intenses.

El darrer episodi de pluges ha deixat al Port, a les comarques de l'Ebre, uns 37 litres/m2 entre ahir i avui. Les temperatures han baixat dels 0 graus a les cotes més altes i això ha fet que la precipitació hagi arribat, de nou, en forma de neu.L'any passat ja va nevar al Port un 27 d'abril , però no deixa de sorprendre que, en plena primavera el massís quedi emblanquinat. La carretera del Mascar, així com Caro han quedat coberts d'una fina capa de neu. Mentre que a la part valenciana del massís, a Fredes, també han vist com la neu tornava a fer acte de presència.

