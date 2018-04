Iceta nega les acusacions contra els CDR: «Per terrorisme tenim ETA i el gihadisme»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha descartat aquest dimecres que hi hagi terrorisme en les actuacions dels Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) i ha cridat a la ponderació" de totes les parts. En una entrevista de RNE , ha destacat que els CDR han tallat carreteres, pintat seus de partits i "vandalitzat algun local, però de terrorisme no" n'han dut a terme. Preguntat per si es corre el risc de banalitzar el terrorisme en acusar els CDR d'això, Iceta ha apuntat que sí: "Per terrorisme tenim ETA i el gihadisme, i ens sembla un salt molt gran entre això [i els CDR]"."Molts ciutadans creuen que la justícia espanyola sembla que estigui portant el rigor a cotes massa altes" i això pot erosionar el seu paper i portar a la banalització del terrorisme, ha assenyalat. Iceta ha explicat que no vol veure intenció política en la fiscalia: "Ara bé, en aquests moments, a Catalunya a tots ens interessa que tota actuació judicial i de la fiscalia sigui ben entesa".Sobre el ple d'investidura de Jordi Sànchez previst aquest divendres, ha assenyalat que "el més probable" és que el jutge del Tribunal Suprem no autoritzi el candidat acudir al Parlament i que, per això, el més lògic és que aquest ple no s'acabi produint. Ha reivindicat que ara "correspon fer una investidura efectiva i no fer un succedani de ple", i ha urgit a trobar al més aviat possible un candidat lliure de processos judicials.Pel que fa a la delegació de vot de Carles Puigdemont, Iceta ha assenyalat que el PSC té dubtes que pugui dur-se a terme, si bé a apuntat que "Puigdemont no és plenament lliure, sinó que està a disposició de la justícia alemanya, que li ha prohibit sortir del país, i d'alguna manera la seva situació pot equiparar-se" a la dels empresonats a Espanya.Per això, els socialistes catalans no posaran "cap obstacle" a la decisió de la mesa de permetre el vot delegat -en el seu moment ja la va recórrer però no es va acceptar-, a l'espera d'un eventual posicionament del Tribunal Constitucional (TC).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)