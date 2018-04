Tots els detalls de la gran manifestació de diumenge contra la repressió

Manifestació a la plaça Universitat per la llibertat dels presos Foto: Òmnium

Els carrers de Barcelona tornaran a omplir-se aquest diumenge amb una manifestació contra la repressió organitzada per l'Espai Convivència i Democràcia. Aquests són els detalls d'una marxa que aspira a sumar centenars de milers de persones.A la Plaça Espanya de Barcelona, i avançarà per l'Avinguda Paral·lel fins als Jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà els parlaments finals.A les 12.30 del migdia.L'Espai Democràcia i Convivència. El grup impulsor està format per: Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO, Confederació d’'ssociacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT."Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!". L'endemà de a marxa es compleixen els sis mesos de l'entrada a la presó de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, els primers presos polítics , i la llibertat dels reclusos - un total de nou en centres penitenciaris de l'Estat - serà el clam principal de la marxa.Sí. S'hi espera la presència de Junts per Catalunya, el PDECat, ERC, Catalunya en Comú, Demòcrates de Catalunya i la CUP. El lema és volgudament inclusiu per tal d'encabir-hi totes les formacions i també les organitzacions convocants, que mantenen diferències sobre el rumb independentista.L'organització ha informat aquest dimecres que ja hi ha 527 vehicles contractats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)