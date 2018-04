La manifestació de suport als presos reivindicarà la defensa de «drets i llibertats» en ple pols als CDR

Manifestació contra la detenció de Carles Puigdemont Foto: ACN

La gran manifestació que l'Espai Democràcia i Convivència ha convocat per aquest diumenge 15 d'abril a les 12.30 del migdia contra la repressió ja té lema: "Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa". La marxa, que compta amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, els principals sindicats i els partits sobiranistes, arrencarà a Plaça Espanya i avançarà per l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. Ja hi ha 527 autobusos contractats, de manera que es preveu una assistència notable.En un comunicat, els organitzadors fan una crida a la ciutadania a participar en la manifestació "davant la necessitat de donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, la cohesió social, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia". El motiu de la marxa són els sis mesos d'empresonament de Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i candidat a la Generalitat, i de Jordi Cuixart, màxim dirigent d'Òmnium, que es compleixen dilluns.El lema escollit respon a la voluntat d'integrar totes les sensibilitats del sobiranisme i de teixir aliances per tal de fer un front comú contra la repressió de l'Estat, que aquesta setmana ha redoblat la pressió sobre els comitès de defensa de la República (CDR) amb la detenció d'una ciutadana acusada de terrorisme per la Fiscalia

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)