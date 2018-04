La detinguda dels CDR a Viladecans passarà dijous a disposició judicial

La integrant dels CDR detinguda a Viladecans (Baix Llobregat) passarà a disposició judicial a l'Audiència Nacional dijous al matí. La Guàrdia Civil la va arrestar a casa seva a primera hora del dimarts per ordre del jutjat central d'instrucció 6 pels delictes de terrorisme i rebel·lió. Se la considera "coordinadora" dels Comitès de Defensa de la República.La Guàrdia Civil la va traslladar ahir fins a Madrid i està detinguda a la comandància de Tres Cantos. Fonts de l'Audiència Nacional han negat que estigui incomunicada. El jutge Diego de Egea serà l'encarregat de prendre-li declaració i decidirà sobre la seva situació personal.La detinguda és una veïna de Viladecans, autora d'un àudio on s'explicava com dur a terme el #novullpagar impulsat pels CDR durant l'operació tornada de les vacances. L'àudio, enviat per missatgeria i difós, tot seguit, a les xarxes socials Twitter i Facebook, també apuntava la voluntat de fer una aturada general d'una setmana i prendre el control de Mercabarna i el Port.A banda de la detenció d'aquesta integrant, l'ordre del jutge també ordenava a la policia la detenció d'un altre home a Esplugues de Llobregat però la Guàrdia Civil no el va localitzar.L'Audiència Nacional investiga ambdós per "activitats de direcció i coordinació en els actes de sabotatge" que haurien tingut lloc durant Setmana Santa després de la detenció a alemanya del president destituït, Carles Puigdemont. Segons el jutge, podrien haver comès delictes de terrorisme i rebel·lió.

