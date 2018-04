A presó dos homes per intentar matar-ne un altre amb pedres i pals

Pedres utilitzades en l'agressió. Foto: Mossos d'Esquadra

El jutge ha decretat l'ingrés a presó per a dos homes de 27 i 45 anys acusats dels presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i contra la salut pública per haver provat de matar un tercer en una baralla en la qual van fer servir pedres i pals.Segons han informat els Mossos d'Esquadra aquest dimecres en un comunicat, els fets van passar el dijous 5 d'abril a la via pública del districte barceloní de Nou Barris.Després de ser avisats per testimonis, diverses patrulles van iniciar la recerca dels implicats, coneguts al barri per haver protagonitzat ja diverses baralles i discussions, i els van localitzar quan van originar un nou conflicte a l'estació de Trinitat Nova, on van agredir també un conductor del suburbà.Durant l'escorcoll, els agents van trobar entre les seves pertinences una bossa amb nou peces premsades de color marró, presumptament haixix, amb un pes de 10,5 grams, així com una navalla amb una fulla de 6,5 centímetres de llarg.La investigació ha determinat que els agressors eren usuaris habituals d'un centre de protecció de persones sense sostre, on venien petites dosis d'haixix per al seu consum en cigarrets.Els Mossos sospiten que les diferències per una transacció d'haixix van ser el que va motivar la discussió que va acabar amb la brutal agressió dels suposats venedors al presumpte comprador, que va rebre cops al cap amb pedres de grans dimensions i un pal.Els detinguts, residents a Barcelona, van passar el dissabte 7 a disposició del jutge de guàrdia, que va decretar el seu ingrés en un centre penitenciari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)