​El govern de Colau amenaça d'expropiar l'ús de 600 pisos buits de bancs

Bloc de pisos a l'Eixample de Barcelona. Foto: Jordi Jon Pardo

El regidor d'Habitatge de Barcelona, Josep Maria Montaner. Foto: Jordi Bes

El govern d'Ada Colau ha reprès l'expropiació temporal de l'ús dels pisos de les entitats bancàries que fa més de dos anys que estan buits, després que el Tribunal Constitucional hagi aixecat parcialment la suspensió d'alguns preceptes de la llei catalana 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha anunciat aquest dimecres que s'han reactivat els expedients per procedir a l'expropiació de cinc pisos, dos del denominat "banc dolent" (la Sareb) i tres del BBVA, i amenaça d'activar el mateix procediment amb centenars d'habitatges que també són propietats dels bancs.Montaner ha ressaltat que han recuperat "una de les eines més importants" per fer que, malgrat que els bancs no s'avinguin a cedir els pisos buits, acabin tenint un ús social. El Registre d'habitatges buits i ocupats sense títol habilitant de la Generalitat compta amb un total de 2.021 habitatges inscrits només a la capital catalana. D'ells, el consistori estima que n'hi poden haver uns 600 que podrien complir els requisits per ser expropiats i que ha posat en el punt de mira: buits més de dos anys i que no estan ocupats. El BBVA és l'entitat amb més habitatges en el registre de la ciutat, i Nou Barris, el districte on n'hi ha més.Els cinc processos d'expropiació que ha reprès l'Ajuntament formen part d'un paquet de 16 expedients d'inici d'aquesta via contra entitats financeres que es van haver de suspendre automàticament en admetre's a tràmit un recurs del govern espanyol contra la llei i quedés suspesa. Els 11 restants han decaigut perquè han estat habitatges que ja han estat cedits o bé oferts pel dret de tanteig i retracte, entre altres fórmules. Els cedits són 200 de la Sareb i 50 de Caixabank, i els adquirits són uns 250 i 17 edificis sencers. En total, el consistori és propietari de més de 7.000 habitatges.La llei diu que l'expropiació es pot fer per un període mínim de quatre anys i màxim de deu anys, sempre que els immobles estiguin situats en àrees amb una demanda residencial forta i acreditada, cosa que la capital catalana compleix amb escreix. Les entitats bancàries poden evitar arribar a aquest punt si s'arriba a un acord per a la cessió convencional de l'ús a una administració pública perquè estableixi un lloguer social, sempre que l'acord se subscrigui en tres mesos.Les dues entitats afectades pels cinc processos oferts ara tenen 15 dies per presentar al·legacions i, en cas que s'acabés efectuant l'expropiació, es podrien tardar uns sis mesos. Dels cinc pisos, n'hi ha dos al districte de Sant Andreu i la resta estan a Gràcia, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. Montaner ha assegurat que "l'esperança de la negociació hi és" per evitar l'expropiació, si bé admet que els bancs "intenten recórrer i trobar tot tipus de raons per no ser sancionats", com quan es detecta que no són al registre de la Generalitat de pisos buits, cosa que els permet estalviar-se l'impost per tenir-los sense ús."A Barcelona si aconseguíssim unes dotzenes d'habitatges del BBVA, ja seria un èxit", ha afirmat el regidor. Aquest banc va signar un conveni amb la Generalitat amb el qual es comprometia a cedir uns 1.800 immobles, però ho ha fet en pocs casos, i cap a Barcelona, ha relatat el regidor. Tampoc ha firmat un conveni amb l'Ajuntament de la capital catalana com sí que han fet la Sareb i Caixabank.L'Ajuntament també ha detectat que hi havia 150 pisos buits de bancs que no estaven inscrits en el registre de la Generalitat, i va iniciar un procediment sancionador. Ha incoat set procediments per un import de 9.000 euros cadascun. N'ha cobrat un de la Caja de Ahorros de Asturias per valor de 5.400 euros (té un 40% de descompte perquè s'ha abonat abans), i ha imposat una sanció en ferm de 7.200 euros contra Bankia, que va decidir no pagar quan va rebre la proposta de resolució com sí que va fer l'altra entitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)