​Colau retreu al PDECat que defensés el referèndum «sense garanties» de l'1-O i no la multiconsulta

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha retret aquest dimecres que el PDECat s'hagi passat "dos anys defensant un referèndum sense garanties", en referència a la votació de l'1 d'octubre sobre la independència de Catalunya, i hagi acabat votant en contra de les preguntes de la multiconsulta que Colau volia celebrar abans de l'estiu . Ha destacat que en el cas de l'1-O, fins i tot el secretari i els serveis jurídics del Parlament havien dit que "no ho podien fer", mentre que la multiconsulta tenia "garanties".L'alcaldessa ho ha dit al programa radiofònic del Món a RAC1 l'endemà del ple municipal en el qual va encaixar una doble derrota amb el rebuig a les qüestions de la multiconsulta i al tramvia de la Diagonal . Sobre aquest segon projecte, Colau ha admès que "en aquest mandat es va descartar en el plenari" iniciar la connexió d'aquest transport per l'avinguda , que s'havia plantejat entre Glòries i Verdaguer.A diferència del tramvia, l'alcaldessa encara no dona per enterrada la multiconsulta en aquest mandat. "No tinc cap mena de dubte que es farà", ha assegurat. Ha subratllat que el reglament de participació ciutadana estableix que els partits només poden rebutjar les preguntes si argumenten alguna vulneració jurídica, cosa que, a parer seu, "no van fer".És per això que considera que ara les iniciatives ciutadanes que van proposar les preguntes que es van votar al ple, la gestió pública de l'aigua i el canvi de nom de la plaça de l'esclavista Antonio López per la d'Idrissa Diallo, han de valorar si presenten "algun tipus de reclamació". No obstant això, no s'ha aventurat a donar cap calendari de quan es podria celebrar la multiconsulta.La primera edil ha tornat a carregar contra la resta de partits que van rebutjar les preguntes d'aquesta consulta ciutadana, entre els quals la CUP. Ha retret als "cupaires" que el seu "no" a la qüestió de l'aigua "legitimava el canvi de vot" que, segons ella, van fer el PDECat i el PSC, cosa que atribueix a les pressions de l'empresa d'aigües Agbar. "Imagini's Agbar com n'estava de contenta", ha asseverat.El ple d'aquest dimarts li va semblar a Colau "el pitjor exemple de la política partidista que s'hagi vist en tot el mandat", ja que opina que va ser "el més trist" dels gairebé tres anys que fa que governa la ciutat. Ha admès que en part va anar així perquè s'acosten les eleccions municipals, que es celebraran d'aquí a poc més d'un any.Malgrat això, ha afirmat que té "clar" que es vol tornar a presentar com a candidata de Barcelona en Comú a les eleccions municipals, que se celebraran en poc més d'un any, ja que considera que li fa falta un segon mandat per "consolidar" l'agenda de canvi. Malgrat això, no ha amagat els dubtes que li generen jornades com la "derrota democràtica" en el ple d'aquest dimarts. "És veritat que algun dia et preguntes: segur que val la pena?", ha indicat, tot i que ha afegit: "Tots tenim un dia així".En relació al procés català, Colau ha considerat "una barbaritat" en termes polítics i jurídics la detenció de membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i l'acusació de terrorisme , i ha anunciat que assistirà a la manifestació del diumenge contra la repressió, que coincidirà amb els sis mesos des que hi ha presos polítics pel procés català. Segons l'alcaldessa, "és important ser-hi" a la marxa, ja que, "més enllà de tema de la independència i discrepàncies, és un fet que afortunadament no hi ha violència".També ha carregat contra el líder de Ciutadans, Albert Rivera, perquè ell i membres del seu partit han parlat de "comandos" que actuen amb violència a l'hora de referir-se als CDR . "M'ofèn profundament. És un qüestionament de la pròpia democràcia", ha lamentat Colau, que ha defensat que "en un país com Alemanya o França cap partit s'hauria de permetre banalitzar el terrorisme d'aquesta manera".Pel que fa a les possibilitats d'investir Jordi Sánchez com a president de la Generalitat, Colau ha afirmat que no pensa discutir la legitimitat que tenen les formacions independentistes de presentar el candidat que considerin, però ha reclamat que tinguin "dosis de realisme" perquè es necessita "un govern efectiu" i "un president que pugui estar present". En la seva opinió, ajudaria a fer que els presos polítics sortissin al carrer. "Serà més fàcil si hi ha govern efectiu que si no tenim govern", ha ressaltat.

