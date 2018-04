​El 155 també afecta les Creus de Sant Jordi

Foto de família de tots els premiats amb la Creu de Sant Jordi, l'any passat. Foto: Rubén Moreno

L'aplicació de l'article 155 també afecta les Creus de Sant Jordi que, per primera vegada des de 1981, enguany no es lliuraran. El govern espanyol, que manté el control de la Generalitat, no ha adoptat cap acord sobre els guardons que se solen concedir durant aquestes dates, ni té previst fer-ho, segons publica La Vanguardia Una decisió que, de fet, és comprensible. El govern espanyol prefereix mantenir-se al marge i no entrar en un assumpte tan delicat com el de decidir un llistat de guardonats, que li podria portar alguns maldecaps.Les Creus de Sant Jordi ja estan encarregades a l'orfebre que els elabora aquest any ja que es tracta d'una tasca que requereix temps. La Generalitat té la intenció d'entregar-los igualment un cop s'aixequi l'article 155 i n'aprovi els guardonats en una reunió de Govern i després d'un debat entre departaments. Fins al 2017, la Generalitat havia lliurat 1.500, creus de les quals 1.200 destinades a persones físiques i més de 300 a entitats.L’any passat, el Govern va anunciar les Creus de Sant Jordi l’11 d’abril i les distincions es van lliurar el 5 de maig, en un acte solemne al Palau de la Generalitat.Hi ha altres guardons paralitzats per la situació d'excepcionalitat que viu el país, com el Premi Internacional Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)