​«Alemanya no pot ser un còmplice de la manca de democràcia d'Espanya»

Concentració a Berlín. Foto: Twitter @CDRBerlin

La plataforma Solidaritätscomité Katalonien (Comitè de solidaritat amb Catalunya), formada per alemanys residents a Catalunya, ha enviat una carta oberta al cònsol a Barcelona i l'ambaixador a Madrid, demanant que el seu país s'impliquin en la actual situació política a Catalunya. El col·lectiu reclama que es pressioni al govern espanyol perquè accepti la via del diàleg i la solució política del conflicte.“La democràcia és el requisit bàsic per garantir els drets humans i, sobretot, les garanties individuals de tots els ciutadans, com la llibertat d'expressió o la ideologia política. Tanmateix, tenim la sensació, que actualment el govern central espanyol no els garanteix i és lluny de complir les idees i regles democràtiques europees”, diu la missiva.Els ciutadans alemanys defensen l'autodeterminació del poble català, com un “dret humà” i critiquen la detenció dels líders independentistes, “elegits en eleccions lliures", i cessats “per motius completament absurds”.Consideren que Espanya ha deixat de ser de facto un "estat constitucional plenament democràtic" i Alemanya no hauria de tolerar “aquest desenvolupament tan preocupant” perquè es convertiria en “còmplice d’eradicar la democràcia representativa a Espanya”.“Ara, Alemanya s'ha vist involucrada en aquesta manca de legitimitat del govern i la justícia de l'estat espanyol envers els catalans i ja no pot restar-ne al marge. Ara, cal implicació política per defensar i garantir els valors democràtics europeus”, conclouen.

Carta del col·lectiu Solidaritätscomité Katalonien (Comitè de solidaritat amb Catalunya) by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)