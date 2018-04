El govern espanyol no expedientarà cap agent per les càrregues de l'1-O

Agents de la Guàrdia Civil durant les càrregues de l'1-O a la Ràpita. Foto: Sofia Cabanes

Cap agent de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional serà expedientat per les càrregues durant el referèndum de l'1-O. Així ho ha assegurat aquest dimarts el Ministeri d'Interior, dirigit per Juan Ignacio Zoido, a resposta d'una pregunta d'EH Bildu en el Senat.L'executiu estatal descarta, doncs, encetar qualsevol investigació sobre la violència policial en els col·legis electorals durant la celebració de la consulta. Interior no veu motius per obrir expedient a cap dels milers d'agents desplaçats a Catalunya en el marc de l'operació Copèrnic per reprimir el full de ruta independentista.Els únics expedients oberts actualment tenen a veure només amb qüestions "estrictament de servei". En la mateixa resposta parlamentària, la cartera dirigida per Zoido no en detalla el número i es limita a assenyalar que es troben "pendents de resolució". El govern espanyol, doncs, continua ferm en el seu posicionament de treure ferro i negar la brutalitat policial de l'1-O.

