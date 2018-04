VÍDEO Baralla a cop de matxet al Raval de Barcelona

La @barcelona_GUB ha detingut l’home del matxet que aquesta tarda s’ha enfrontat amb altre home que duia un ganivet i estava ferit en una cama. Ha passat al carrer Reina Amàlia al Raval de BCN. No han trascendit els motius. Els veïns han enregistrat aquestes imatges. pic.twitter.com/KyLxpFBbEA — Anna Punsí (@punsix) April 10, 2018

Baralla a cop de matxet al Raval de Barcelona. Dos homes s'han enfrontat aquest dimarts al carrer de la Reina Amàlia. Un dels dos, amb el jersei gris, sembla recular davant dels atacs de l'altre, amb el jersei groc i que té un ganivet de grans dimensions.Al vídeo, enregistrat per un veí i compartit a Twitter per la periodista de La Ser Anna Punsí, es pot veure com l'arribada dels agents del a Guàrdia Urbana aconsegueix aturar la baralla. Els agents, segons ha informat El Periódico, han arrestat l'home del jersei groc per agressió amb arma blanca. L'altre ha necesistat que se li fes un torniquet per culpa d'una ferida a la cama.

