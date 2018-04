Llarena admet que la internacionalització obligarà a «reformular» l'aportació de proves

Pablo Llarena, aquest dimarts a Salamanca Foto: Europa Press

El magistrat Pablo Llarena, que instrueix al Tribunal Suprem les causes del moviment independentista a Catalunya , ha reconegut que la internacionalització dels casos possiblement portarà al sistema judicial espanyol a "reformular o matisar" el seu posicionament sobre la contribució de proves per particulars.Llarena ha visitat aquest dimarts la ciutat de Salamanca per participar en una jornada sobre delictes econòmics i responsabilitat penal de les empreses, on ha fet aquestes afirmacions en el marc de la ponència presentada. El magistrat ha accedit al Teatre Liceu després de les cinc de la tarda, acompanyat de la resta de ponents de la jornada, i ha evitat fer declaracions als mitjans de comunicació, als quals ha dit que la seva intenció era només participar en "acte acadèmic".Ja en la seva intervenció, Llarena ha realitzat una "reflexió històrica" ​​sobre la prova en els àmbits judicials, en uns processos penals que "fins a finals del segle passat" es caracteritzaven per ser "eminentment utilitaristes". En aquesta línia, ha afegit que "les capacitats de defensa, que es coneixen actualment, no existien en aquest moment" i, per exemple, "la presó preventiva era una actuació dels tribunals molt generalizada", ha ressenyat durant la seva intervenció.Quant a la prova, hi havia una qüestió essencial, la de prova legal o preuada, i "l'únic" que interessava llavors era la capacitat d'incriminació, i "no interessava la forma en què es podia haver aconseguit". Aquesta situació es va veure modificada com a conseqüència dels sistemes processals de garanties, des de finals del segle XIX i durant la primera meitat del segle XX, i es va incloure la contribució de la jurisprudència nord-americana amb la "exclusió de la prova il·lícitament obtinguda"; primer per "raons ètiques" i després amb la introducció del "remei disuasori".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)