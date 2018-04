El comte de Godó també pren partit a les eleccions del Cercle del Liceu

El president del Cercle, Ignacio García-Nieto, i Javier Godó. Foto: Europa Press

El Cercle del Liceu elegirà una nova junta de govern el proper 16 de maig i les aigües baixen remogudes en un club burgès on la vida sol transcórrer amb molta placidesa. Aquest cop no serà així i els socis hauran de triar entre dues candidatures, com va avençar NacióDigital . L'actual president, Ignacio García-Nieto, conclou el seu mandat i no es pot tornar a presentar, pe`ro dona suport a la candidatura de Francisco Gaudier. Enfront aquesta opció hi ha la candidatura de Daniel Barquero, que es presenta com a renovadora en un moment en què l'entitat afronta una pèrdua de socis des de fa anys, el que planteja dubtes sobre la seva viabilitat.Una de les sorpreses d'aquesta campanya és la presència de Javier Godó, comte de Godó, com a candidat a vocal en la candidatura de Gaudier. Aquest fet ha causat molta sorpresa al Cercle. En un moment de forta tensió interna, quan diversos socis han expressat dubtes sobre la gestió de la casa, sobretot en el terreny econòmic , ha generat estranyesa que Godó vulgui entrar en la pugna. En la mateixa candidatura hi ha figures com Eugenia Bieto, directora general d'Esade, i Fernando Cuatrecasas.Un altre membre de la llista de Gaudier és Eduardo de Delás, baró de Vilagaià. Es tracta d'un conegut militant de Ciutadans, que es va afiliar al partit d'Albert Rivera l'any 2006 i n'ha estat mmebre del seu consell general. Amb un discurs molt agressiu contra el catalanisme, De Delàs és descendent de rafael Casanova i va participar en la darrera concentració convocada per Tabàrnia el 4 de març passat.En la llista de Daniel Barquero hi ha noms que també tenen molt de pes al Cercle. A més de representants de la majoria de penyes, hi ha noms com José Juan Trepat, exsecretari de l'entitat, Pere Vicens Rahola (fill de Vicens Vives), Joaquima Alemany i el catedràtic de la UB Joan Francesc Pont.

