FOTOS Berga torna a penjar l'estelada i la pancarta a favor dels presos polítics

La pluja no ha espantat els més fidels. | Pilar Màrquez Ambròs

Regidors i representants de les entitats sobiranistes han recol·locat els símbols. | Pilar Màrquez Ambròs

Els llaços grocs tornen a lluir a les col·lumnes de l'edifici consistorial. | Pilar Màrquez Ambròs

Plovia però això no ha espantat els berguedans més fidels a la causa sobiranista. Un centenar de persones s'han aplegat aquesta tarda a la plaça de Sant Pere en l'acte que es fa diàriament a favor dels presos polítics; i que avui ha servit també per recol·locar amb tots els honors l'estelada, els llaços grocs i la pancarta per la llibertat dels presos que havien estat arrencats de la façana de l'Ajuntament la matinada passada. A primera hora del matí, l'alcaldessa Montse Venturós ha atribuït l'atac a l'espanyolisme i ha lamentat l'acció . Regidors de la CUP, el PDeCAT i ERC i representants de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural han estat els encarregats de tornar a penjar l'estelada entre aplaudiments. També s'ha col·locat una nova pancarta que reclama la llibertat pels presos, mentre que a les columnes de l'edifici consistorial tornen a lluir llaços grocs.El públic ha acollit amb una llarga ovació la reposició de la simbologia. Com cada tarda des de que van haver-hi els primers empresonaments, a la plaça de Sant Pere, hi ha sonat El Cant dels Ocells a les 7 en punt.L'alcaldessa Montse Venturós ha explicat aquest dimarts al migdia que s'estudiarà amb la resta de regidors, també amb els de l'oposició, l'opció de denunciar els fets per la via legal, així com de prendre mesures per evitar que es repeteixin actes d'aquest tipus a la casa consistorial. La passada matinada uns vàndals, presumiblement els mateixos que han actuat al balcó de l'Ajuntament, també han sostret l'estelada que hi havia col·locada a la plaça dels Països Catalans, han arrencat llaços grocs de la barana de la Ronda Moreta i han intentat malmetre un mural que s'havia pintat amb el lema de "República Catalana" davant del Mercat Municipal de la ciutat.Segons Venturós, setze dels disset regidors del consistori han estat d'acord aquest dimarts en tornar a penjar la pancarta per la llibertat pels presos. Se n'ha hagut de posar una de nova perquè l'anterior se l'havien endut anit, deixant-ne només retalls.

