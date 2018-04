Domènech guanya les primàries de Podem i encamina la confluència amb els «comuns»

El líder dels "comuns", Xavier Domènech, és també ja el secretari general electe de Podem Catalunya. Pocs dubtaven que ell seria el guanyador del polèmic procés primàries en el qual hi han participat 6.809 inscrits -dels quals s'han considerat vots vàlids 6.560- i que comptaven amb fins a sis candidats que han pugnat per encapçalar la formació. El triomf del Domènech ha estat contundent: s'ha imposat amb el 72,7% del suport (4.771 vots), mentre que en segona posició ha quedat l'exsecretària de coordinació interna Noe Bail (9% del suport, és a dir, 596 vots). La senadora Celia Cánovas ha obtingut 389 vots (el 5,93%). La indiscutible victòria de Domènech suposa avançar cap a la confluència amb els "comuns" que no va ser possible fa tot just un any amb Albano Dante Fachin com a secretari general.El resultat obtingut a les primàries suposa que la candidatura de Domènech, que s'ha presentat al procés de primàries amb el lema Amb tu, més Podem es queda amb 37 dels 44 membres que formen part del consell ciutadà. En comparació amb les primàries que va guanyar Albano Dante Fachin l'any 2016, la participació ha estat menor. Aleshores van votar 6.927 inscrits. Cal tenir en compte, però, que el cens de Podem frega els 57.600 membres, dels quals se'n consideren actius uns 25.718."Es tracta de fer un Podem fort que faci les confluències més fortes", deia Domènech en una entrevista a NacióDigital el passat cap de setmana . Que el líder dels "comuns" s'aventurés a presentar-se a les primàries de Podem respon, primer, a la necessitat de pacificar un partit amb una vida interna molt convulsa des dels seus orígens. En tres anys ha tingut dos secretaris generals i dues gestores. Després de la dimissió de Fachin en veure's acorralat per la direcció estatal el passat 6 de novembre, el partit ha entrat en una dinàmica de pèrdua de musculatura interna i d'una polifonia que amb la gestora imposada per Pablo Iglesias i pilotada per Jéssica Albiach i Vicenç Navarro no ha fet més que anar in crescendo.A ulls d'una part de Podem, la situació només es podia resoldre amb una figura de consens. I Domènech ja havia exercit aquest paper per construir l'aliança de Barcelona en Comú, ICV i EUiA sota el paraigües de Catalunya en Comú. El líder dels "comuns" ha dit sempre que si va decidir fer el pas va ser perquè inscrits de Podem el van interpel·lar i van signar un manifest.Així doncs, pacificar internament el partit és el primer repte de Domènech. Durant el procés de primàries ha hagut d'afrontar les crítiques d'un sector de la formació lila que el defineixen com el candidat "oficialista" -consideren que és Pablo Iglesias qui ha volgut que liderés el partit- i que han reiterat les seves queixes públiques davant del que han denunciat com una "opa" a Podem. L'exsecretària de coordinació interna Noe Bail i la senadora Celia Cánovas han estat les més bel·ligerants contra Domènech . La candidatura d'aquesta última ha estat la més activa a l'hora de presentar impugnacions davant la comissió de garanties catalana , que ha estat reiteradament desautoritzada des de l'òrgan estatal en considerar que no tenia competències per ordenar la retirada de la candidatura de Domènech.La campanya del líder dels "comuns" per assumir el comandament del partit lila s'ha basat en reivindicar un Podem "fort" que retorni als seus "orígens" i que tingui veu pròpia. I és que un dels aspectes que més han criticat la resta d'aspirants a liderar el partit és que el fet que Domènech sigui ja el coordinador general de Catalunya en Comú visualitzarà que Podem tingui un perfil propi.La victòria de Domènech, però, alleugereix una Catalunya en Comú que fins ara no ha pogut sortejar els esculls per integrar Podem a la confluència, una opció que Iglesias ha defensat sempre. La precipitada convocatòria de les eleccions del 21-D els va forçar a presentar-se a les eleccions en coalició, una fórmula que Domènech sempre ha dit que no hauria volgut però que es va acabat imposant per la convulsa situació interna i externa. Ara, els "comuns" afrontaran l'assemblea organitzativa del 22 abril amb la tranquil·litat de saber que amb Domènech al capdavant de Podem la culminació de la confluència està assegurada. Són conscients, però, que la creació d'una sola demos entre les militàncies seguirà sent complexa i més lenta. "La confluència és una construcció que s'haurà de fer dia a dia", resumeix el flamant secretari general de Podem.

