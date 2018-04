El Barça s'enfonsa a Roma (3-0)

El Barça cau eliminat als quarts de final de la Champions League. La Roma ha consumat una remuntada històrica a casa i ha atropellat el conjunt blaugrana, que no ha estat capaç de competir en cap moment. Els romans han aconseguit el miracle i s'han imposat per tres gols a zero.El Barça ha saltat irreconeixible a la gespa de l'Estadi Olímpic de Roma. Lluny de la seva millor versió i completament a mercè d'una Roma que no ho ha acabat d'aprofitar. Passaven poc més de cinc minuts des del xiulet de l'àrbitre quan Dzeko ha batut Ter Stegen -com ja va fer al partit d'anada- i ha obert el camí d'una possible remuntada. La fe s'ha apoderat de la graderia romana.Els d'Eusebio Di Francesco, esperonats per la diana matinera, han fet una passa endavant i han aconseguit sotmetre als de Valverde, descol·locats i desorientats. El Barça encallat i la Roma desbocada. En la primera meitat del matx, els blaugrana, tímids en defensa i orfes en atac, s'han resignat a perseguir la pilota i a donar gràcies per les clares ocasions fallades pels locals. L'1-0 que lluïa el marcador en el minut 45 ha estat la millor notícia per l'equip català.Tot i que el Barça ha sortit un pèl millor després del quart d'hora de recés, conscient que el rellotge jugava a favor seu, la Roma no ha abaixat el ritme i la defensa blaugrana ha continuat sense trobar la fórmula per aturar Dzeko, que ha fet caure Piqué a la trampa per forçar un penal clar. I De Rossi s'ha encarregat d'enviar la pilota al fons de la xarxa des dels onze metres. Quedava poc més de mitja hora per endavant amb un 4-3 al global de l'eliminatòria. Mitja hora que prometia fer-se eterna pels blaugrana, desestructurats i descentrats.El segon gol ha caigut com una gerra d'aigua freda en el sí del conjunt culer. La Roma, encoratjada per un Estadi Olímpic més encès que mai, ha continuat amb el seu pressing sobre la porteria de Ter Stegen. I el Barça, que veia el viatge a Itàlia com una senzilla escala en el viatge cap a semifinals de la Champions, ha continuat a remolc del rival i a anys llum de la seva millor versió.A menys de deu minuts pel final ha succeït el que semblava inevitable. La Roma ha consumat la remuntada. Pilota penjada a l'àrea i Manolas s'ha posat la capa d'heroi per fer el tercer i definitiu gol. El Barça, fora de la Champions League de la forma més cruel: sense estil i sense arguments.

