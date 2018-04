Mínim històric de partidaris de reconèixer l'autodeterminació a l'Estat

Una bandera republicana, una espanyola i una estelada, en una concentració recent. Foto: Martí Planas Pulido

Els partidaris de permetre que les comunitats autònomes puguin decidir convertir-se en un Estat independent representaven el 7,7% dels enquestats al març pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), la qual cosa suposa dos punts menys que el mes anterior i la cota més baixa des que el 2012 es va introduir aquesta qüestió.En el baròmetre d'Opinió del març, fet públic aquest dimarts , l'opció favorita dels espanyols sobre el model autonòmic segueix sent deixar-lo com està ara, amb un 38,1% de suports, un percentatge similar al registrat en mesos anteriors. La seva cota més alta dels últims temps va ser el 40,6% de juliol del passat any. En creuar les dades amb el record de vot dels enquestats en les últimes eleccions estatals, s'observa que aquesta opció de deixar l'estat autonòmic com està és també la preferida entre els votants del PP (36,5%), del PSOE (50,7%), d'Units Podem (37,2%) i de Cs (37,2%).El segon grup més nombrós d'enquestats aposta per eliminar les autonomies i tornar a l'estat central, que al març sumaven el 18,8% del total. Encara que al gener havien aconseguit el 20,3%, la seva franja més habitual ronda el 18%, mig punt amunt o avall. És una proposta que té adeptes sobretot a les files del PP (35% dels seus votants) i de Cs (28,1%).En tercer lloc figura la idea de dotar de major autogovern a les comunitats autònomes, que al març representava el 13,6% de l'enquesta, la seva mitjana més habitual, un punt més que el mes anterior però per sota del 15,8% que es va registrar al gener. És la segona opció preferida a les files d'Units Podem (26,3% dels seus votants). L'opció contrària, reduir les competències de les comunitats, representava al març 9,8% de l'enquesta, un percentatge similar al dels últims mesos.La major caiguda, en canvi, es registra entre els partidaris de l'autodeterminació, els espanyols que aposten per permetre les comunitats l'opció de convertir-se en estats independents. És la fórmula que amb més adeptes a les files d'ERC i del PDECat, però també a En Comú Podem (38,6%). En el conjunt de l'enquesta, l'autodeterminació es va quedar reduïda al març al 7,7%, dos punts menys que el mes anterior. En els dos últims anys només havia baixat del 9% al febrer de 2017 (8,9%).

