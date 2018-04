La dona del jutge Llarena considera «casos aïllats» les pintades i piulades amenaçadores

Pintades prop de la casa que Pablo Llarena té a la Cerdanya. Foto: Ivan Sanz

La dona del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, Gema Espinosa, ha considerat en declaracions a La Cope que les pintades i piulades amenaçadores que s'han adreçat al seu marit són "casos aïllats" . Malgrat reconèixer que "no" va tranquil·la a comprar el pa, i que té "escorta i protecció", ha considerat que aquesta situació "durarà molt poc".En aquest sentit ha assegurat que el poble català és "molt pacífic" i que serà ell mateix el que "no tolerarà" aquesta situació. Espinosa ha volgut treure ferro a l'assumpte subratllant que tant ella com el seu marit han rebut "innombrables" mostres de suport tant a l'Estat com a Catalunya i "des dels dos posicionaments ideològics". En aquest sentit ha assegurat: "També els independentistes saben distingir la feina que està fent el meu marit". Sobre l'acte d'entrega de despatxos al qual va assistir Felip VI aquest dilluns a Barcelona, Espinosa ha destacat el "suport" del Rei i el seu missatge defensant la independència de la justícia.I pel que fa a la situació personal de la parella, Espinosa ha afirmat que "hi ha hagut amenaces", però ha volgut posar en valor també que tant ella com el seu marit han rebut "el suport de molta gent des dels dos posicionaments ideològics".També ha considerat que rebre amenaces "no" és plat de bon gust, però ha afegit que "molts jutges" n'han rebut i que els que en profereixen són "una minoria". Ha estat aleshores quan ha assegurat que "el poble català és molt pacífic" i que serà ell mateix el que "no tolerarà" una situació d'aquest tipus.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)