Rajoy abaixa el to i diu ara que el comportament d'Alemanya en el cas Puigdemont és «modèlic»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, -en visita oficial a l'Argentina- ha assegurat que el comportament del govern alemany en el cas de l'extradició del president destituït, Carles Puigdemont, és "modèlic". En el sí del govern espanyol i del PP havien molestat unes declaracions de la ministra de Justícia, Katarina Barley, que assegurava en una entrevista al 'Sueddeutsche Zeitung' que la decisió dels jutges sobre Carles Puigdemont era "absolutament correcta". Posteriorment, però, una portaveu de la ministra va negar les valoracions.El president espanyol ha assegurat que el país germànic està respectant la separació de poders. "No li correspon entrar-hi perquè és un tema judicial i cap govern ha d'entrar a fer valoracions", ha dit. Per això, ha felicitat el govern de Merkel pel seu posicionament al respecte: "És un comportament d'una nació europea de les clàssiques i de primera", ha dit. A més, ha defensat que és un "profund europeista" i que respectarà la decisió final que prengui el tribunal alemany sobre Puigdemont.El president de l'executiu espanyol ha defensat des de l'Argentina que cal respectar les decisions de la justícia, les prengui el tribunal que les prengui. "Això és democràcia i és un principi bàsic", ha manifestat. A més, ha volgut silenciar les veus crítiques amb el posicionament del govern alemany i, especialment, amb unes declaracions de la ministra de Justícia valorant la decisió del tribunal d'Schleswig-Holstein. (unes declaracions que, posteriorment, la seva portaveu va negar).Rajoy ha dit que el govern d'Angela Merkel s'està comportant de manera "modèlica" i respectant els principis bàsics de la Unió Europea. A més, en uns dies en què veus del PP qüestionen el funcionament de la UE, Rajoy s'ha definit com un "profund europeista". Això contrasta, per exemple, amb declaracions de l'eurodiputat Esteban González Pons que va enviar una carta a tota l'Eurocambra per advertir que "alguna cosa no funciona" a la UE si el tribunal alemany pot contradir el Suprem. "Si l'euroordre no funciona el tractat de Schengen no té sentit", va arribar a dir l'eurodiputat durant la convenció del PP aquest cap de setmana a Sevilla.Preguntat sobre la polèmica pel cas del màster de la presidenta de la comunitat de Madrid, Rajoy ha tirat pilotes fores. El PSOE es manté ferm en la moció de censura i des de Cs augmenten les pressions perquè Cifuentes faci efectiva la seva dimissió, tal i com li demanen els de Rivera. Rajoy s'ha escudat dient que era un "tema dels partits" i ha dit que ell "ni pressiona ni amenaça ningú". "S'ha de resoldre amb la major celeritat possible i amb sentit comú, que falta fa", ha afegit.

