Méndez de Vigo acusa ERC de «vella esquerra» per criticar-li que canti l'himne de la Legió

El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha defensat aquest dimarts la seva llibertat per cantar l'himne de la Legió, El novio de la muerte, i ha retret a ERC les seves crítiques, titllant els independentistes de ser "vella esquerra" per dir-li el que ha de cantar. La portaveu d'Esquerra al Senat, Mirella Cortès, ha criticat el que considera que va ser una escena "esperpèntica i berlanguiana".En un cara a cara a la cambra alta entre Méndez de Vigo i Cortés, el ministre ha assegurat que les cançons de Setmana Santa formen part de les manifestacions culturals espanyoles. La presència en l'acte religiós i castrense de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, els ministres d'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el de Justícia, Rafael Catalá, i Méndez de Vigo, va generar polèmica durant la Setmana Santa. Un càntic que va defensar el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, al·legant que es tractava d'una tradició espanyola El titular d'Educació, Cultura i Esport ha defensat la seva llibertat per entonar l'himne de la Legió, assegurant que era una cosa que li venia de gust. I ha afegit que durant el partit de la selecció de rugbi va cantar el tema Feo, fuerte y formal de Loquillo i en el partit de la Copa Davis el Y Viva Espanya de Manolo Escobar. A més, ha avançat que el 9 de maig cantarà l'"Himne a l'Alegria" quan es lliuri una medalla al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.Per la seva banda, Cortés ha criticat la presència dels ministres en la processó del Cristo de la Buena Muerte a Màlaga, assegurant que va ser una escena "esperpèntica i berlanguiana". Per a ERC, el vestit gris dels ministres i el verd dels legionaris de la processó "defineix" al govern del PP. Segons Esquerra, aquesta imatge recorda al No-Do i es tracta d'un gest de complicitat a Millán Astray, un líder feixista, pel que ha dit que hauria de fer-li vergonya a l'executiu que els seus ministres cantessin El novio de la muerte.Per a Cortés, aquest càntic parla d'un relat fals de violència que no existeix, cosa que ha vinculat amb les acusacions de terrorisme contra els Comitès de Defensa de la República (CDR). Per això ha demanat que deixin d'acusar a aquests grups de terrorisme, sedició i rebel·lió. "Això és repressió d'estat, tots som CDR", ha finalitzat la senadora."No sigui esquerra vella", ha replicat Méndez de Vigo, assegurant que Cortés es fica en el que "s'ha de fer i el que no s'ha de fer". "Quin problema tenen vostès amb la llibertat? Em diu el que hauria de cantar, la llibertat és que cadascú fa el que vol", ha deixat anar a ERC.Així mateix, el ministre ha afegit que la confraria del Cristo de la Buena Muerte l'ha fet confrare honorari, motiu pel que ha assegurat que tornarà a acudir en el futur a la processó. Per això, ha invitat que Cortés l'acompanyi en una propera Setmana Santa suggerint que "potser s'encomana" del sentiment i la fe que es viu en aquest esdeveniment.

