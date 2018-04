Els CDR entomen l'acció judicial al crit de «no pararem»

Manifestació dels CDR a la plaça Sant Jaume de Barcelona Foto: Albert Alcaide

Tall de l'N-240 a Vimbodí Foto: Jonathan Oca

Els mossos desallotjant alguns manifestants a l'AP-7 Foto: Martí Albesa

Fa tot just una setmana, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es va comprometre a combatre públicament els Comitès de Defensa de la República amb "tots" els mitjans policials i judicials . El dia abans, la Fiscalia ja havia amenaçat de querellar-se per rebel·lió contra els CDR . Les paraules han començat a traduir-se en fets i les detencions d'aquest dimarts han sacsejat i indignat el moviment social , que ja avisa que no s'arronsaran i seguiran impulsant accions de "protesta no violenta".La diagnosi que fan els membres dels CDR consultats coincideix. Emmarquen les detencions en un intent de generar por i desmobilitzar. "És molt fort que acusin de terrorisme, com si posar una bomba i pujar les barreres de les autopistes fos el mateix", assegura un integrant del CDR de Berga. "L'objectiu és espantar la gent", diu un participant d'un comitè de Barcelona. Admet que és "probable" que hi hagi persones que es puguin desmobilitzar -és molt "humà", diu- però no la gran majoria. De fet, considera que si bé hi ha gent que per por es pot quedar a casa, també cada cop hi ha "més gent no independentista que se sent interpelada" davant l'onada antirepressiva. "És veritat que l'eina de la por els ha funcionat moltes vegades, però ara hi ha una massa de gent prou gran per afrontar-la", resumeix.Les detencions i l'acció judicial, asseguren els membres dels CDR consultats, no farà que disminueixin les seves accions, que van des de talls de carreteres a aixecades de barreres de peatges, manifestacions i penjades de llaços a plantada d'arbres, aturar desnonaments o participació en debats de barri sobre la remunicipalització dels serveis. "No deixarem de fer res per aquesta por que ens volen imposar", afirmen des del CDR Sabadell -el primer que es va constituir a Catalunya- tal i com informen Albert Segura i Albert Hernández . De fet, la Guàrdia Civil defineix en un informe aquest comitè com un dels que té "fort pes a efectes de mobilització i coordinació".En realitat, però, no tenen líders ni estructura de direcció. El seu funcionament és assembleari i argumenten que el fet no estar oficialment organitzats també és una mesura de protecció. "Això -les detencions- no ens tirarà enrere, al contrari, fa que molta gent encara es mostri més activa. Per cada detenció, sortiran 10 persones més", insisteixen des de Berga.A cap dels integrants consultants els ha agafat per sorpresa les detencions. Ja fa dies que dirigents de partits com el PP, Ciutadans i el PSOE han alimentat un relat que vincula els CDR amb la violència tot definint-los com a "comandos" i parlant de les seves accions com a "kale borroka". També la Fiscalia va esbossar la cobertura judicial, una estratègia que alguns politòlegs i experts en comunicació ja apunten que l'Estat va utilitzar a Euskadi contra l'esquerra abertzale."Ho tenim assumit. Que vinguin a buscar-te és una possibilitat real", admet el participant d'un CDR de Barcelona. Insisteixen que en el seu "ADN no hi és la violència" i lamenten que hi ha mitjans de comunicació que "volen criminalitzar tot el que no està d'acord amb la seva línia editorial".Els membres dels comitès reconeixen que la situació sí els està abocant a prendre precaucions. Durant els talls de carreteres i aixecament de barreres, així com en les darreres protestes a Barcelona, ja hi ha persones que es cobreixen el rostre per dificultar que siguin identificats. També a nivell tecnològic intenten ser més cauts, especialment en l'ús de xarxes socials i de missatgeria. "La situació repressiva ens està forçant a mirar d'aprendre temes de seguretat informàtica. Ens hem de cobrir les espatlles", asseguren. A més de les manifestacions que aquest mateix dimarts s'han convocat amb el suport dels partits independentistes, els CDR preveuen més accions a l'espera de saber què passa amb la detinguda per ordre de l'Audiència Nacional acusada de terrorisme i rebel·lió. Passi el que passi i hi hagi més detinguts o no, els Comitès de Defensa de la República són clars: "No pararem".

