L'Estat gasta per ara 119.790 euros per convèncer els espanyols que cal més despesa militar

El ministeri de Defensa haurà augmentat el seu pressupost un 46,1% en dos anys , si s'aprova el projecte de pressupostos del 2018 presentat pel ministeri d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Ni més ni menys que 7,5 cops el que haurà crescut la despesa social en el mateix període. Una comparació que ja ha generat crítiques per part de determinats partits i sectors socials i que la ministra del ram, María Dolores de Cospedal, vol contrarestar.Per això, el seu departament ha licitat aquest dimarts un contracte per a la creativitat d'una campanya de publicitat institucional de les Forces Armades amb un pressupost de 119.790 euros. Una quantitat que tan sols inclouria, en tot cas, el disseny de la campanya, ja que el ministeri haurà d'abonar a banda el cost de les insercions publicitàries en els mitjans.La finalitat genèrica de la campanya és "acostar la imatge de les Forces Armades a la societat a què serveix, augmentant el coneixement que la mateixa té de les seves tasques i missions que realitzen, propiciant el reconeixement i enfortiment de la seva imatge institucional, i contribuint al seu torn a augmentar el prestigi de la professió militar".A banda, de millorar de forma global la imatge de l'exèrcit espanyol, però, la petició també és ben explícita quan apunta que la campanya ha de servir per "conscienciar el públic objectiu que, per garantir aquest dret a la protecció és necessari invertir en Defensa", ja que "no es tracta d'una despesa més que fa l'Estat, és una inversió necessària per poder garantir" la "llibertat" i l'"estil de vida" espanyols. Contribuir, per tant, a que l'important increment pressupostari del ministeri sigui percebut com a positiu.I és que, segons argumenten els plecs, "les Forces Armades treballen els 365 dies de l'any" per "garantir els drets de tots els espanyols a sentir-se protegits, a viure en pau i llibertat", fet al qual asseguren que contribueixen "tant les missions permanents" de l'exèrcit com "la vigilància" de l'espai aeri i marítim" o la "presència en les missions a l'exterior".Així mateix, un altre objectiu de la campanya serà captar nous membres per a les Forces Armades, incrementant "l'atractiu d'incorporar-se" als diversos cossos, "augmentar el nombre de sol·Licituds i la qualificació dels aspirants per a les places de militars de carrera, militar de complement, militar de tropa i marinera i reservista voluntari".Segons els mateixos plecs, l'empresa que elabori aquesta campanya haurà d'elaborar espots per a televisió i cinema, anuncis de ràdio i de premsa, gràfics i banners i fins i tot publicitat exterior, de carrer. En dues ocasions, el ministeri demana que el missatge sigui transmès amb "credibilitat, modernitat, sinceritat i proximitat".

