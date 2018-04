Alerta per pluges intenses a les comarques de Girona i Barcelona

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla d’emergències per inundacions a Catalunya Inuncat per la previsió d’un episodi d’intensitat i acumulació de pluja a partir d’aquest vespre i les incidències que es poden produir en zones urbanes del litoral i prelitoral i amb el pas de les hores també al Pirineu i Prepirineu per l'increment del cabal de rius i rieres. Segons el Servei Meteorològic es podran acumular a partir d'aquesta tarda i fins aquest dimecres al migdia 20 litres en només mitja hora i 100 litres en 24 hores. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta i localment de pedra i fortes ratxes de vent, sobretot al litoral i, per això, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d’emergències Ventcat.De fet, el vent ja és actiu des del migdia a la zona del Pirineu i s'anirà estenent al terç est de Catalunya fins demà al migdia amb ràfegues que poden superar els 70 km/h al litoral i prelitoral, l'interior de Girona i la Catalunya Central, els 90 km/h a la zona del Pirineu i Prepirineu i 125 km/h Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià. A les Terres de l'Ebre, el fort vent bufarà demà a la tarda.A més, es preveu fort onatge a tota la costa que a partir de la matinada pot provocar inundacions a la primera línia del front marítim. En aquest sentit, les onades podran superar els 2,5 metres d'altura i puntualment els 4 metres a la zona de la costa central de Barcelona i de Girona.Les zones afectades per l'acumulació de pluja són les comarques del Pirineu i Prepirineu, principalment al vessant sud, a la Selva i al Vallès Oriental. Pel que fa a la intensitat de la pluja, l'episodi s'inicia aquest vespre per les comarques del sud i s'estén per tot el Litoral, Prelitoral i comarques de l'interior. Les comarques del litoral i prelitoral central tenen més probabilitat d'afectació durant la matinada i les del quadrant nord-est durant el matí de demà. Segons protecció Civil, s’espera que les incidències siguin més probables a primera hora de demà al matí coincidint amb el període de més probabilitat de tempestes fortes i l’acumulació d’aigua amb l’activitat i mobilitat d’un dia laborable.Davant la previsió del temporal de pluges i vent, Protecció Civil ha demanat que s'extremin les precaucions en la mobilitat a les carreteres i carrers de les ciutats més afectades, especialment a prop de rieres i rius, passos soterrats i zones inundables. Així mateix, ha demanat prudència en les activitats marítimes i en els passejos propers a la costa.

