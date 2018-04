L'alcalde de Callús acusa la Guàrdia Civil de «mentir» en l'atestat de l'1-O

L'alcalde de Callús, Joan Badia, ha assegurat que la Guàrdia Civil "menteix" en el seu atestat dels fets ocorreguts l'1-O al municipi bagenc. "Diuen que vaig ensopegar i és mentida, com es veu als vídeos", ha assegurat el batlle, que aquest dimarts ha declarat com a perjudicat davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa que instrueix la denúncia col·lectiva per les càrregues policials de l'1-O al Bages. Badia creu que "malgrat l'intent de la jutgessa de canviar alguna cosa, crec que ha quedat clar que nosaltres vam ser les víctimes d'una acció desproporcionada". A banda de l'alcalde, aquest dimarts han declarat vuit veïns del municipi que van patir lesions aquella jornada a Callús.Badia ha tornat aquest dimarts als jutjats de Manresa. El passat 5 de febrer ho va fer com a investigat per un presumpte delicte de desobediència, però es va negar a declarar. Ara, sí que ho ha fet però com ha perjudicat en la denúncia col·lectiva impulsada pel Col·legi d'Advocats de Manresa per les càrregues policials que va haver-hi l'1-O al Bages.El batlle ha explicat després de sortir dels jutjats que ha declarat davant de la jutgessa que hi va haver una "violència desproporcionada" per part de la Guàrdia Civil i que es van cometre "diversos delictes". "La Guàrdia Civil havia d'haver advertit tres vegades per megàfon que ens apartéssim. En cap moment ho van fer, com tampoc ens van ensenyar l'ordre de registre ni després van fer cap atestat del que es van endur", ha lamentat. Badia ha relatat que mentre intentava mediar amb els agents, aquests el van tirar a terra "i van començar a carregar contra altres veïns". A més, ha insistit en què en cap moment va caure a terra, com haurien indicat els agents en l'informe, sinó que el van llançar a terra i el van agredir amb l'escut.Segons Badia, com a mínim, els agents de la Guàrdia Civil haurien comès tres delictes: "no haver fet els tres avisos; l'ús de la força; i l'agressió contra l'autoritat", ha enumerat. I ha afegit que "si estem en un estat de dret, com diuen, tot això s'ha de complir".Després que el Col·legi d'Advocats de Manresa denunciés aquest dilluns que a l'hora de prendre declaració als ferits, la magistrada de la causa estigui qüestionant la "desobediència" i el grau de resistència dels concentrats i no l'actuació de la Guàrdia Civil, Badia ha assegurat que s'ha pogut expressar "bé", encara que sí que ha reconegut que "hi ha hagut algun intent de la magistrada de canviar alguna cosa". Confia, però, en què s'acabi demostrant que "nosaltres vam ser les víctimes d'una acció desproporcionada" per part de la Guàrdia Civil.A banda de Badia, vuit veïns més de Callús que van patir lesions el dia 1 d'octubre han prestat declaració davant de la jutgessa. Dimecres serà el torn dels veïns de Castellgalí i la setmana vinent de Sant Joan de Vilatorrada. La denúncia recull uns 50 afectats de Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Callús i Fonollosa, la gran majoria per lesions.

