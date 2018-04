«El poble no s'atura davant la dictadura»: els CDR surten al carrer per denunciar la repressió de l'Estat

VÍDEO Primers càntics a la plaça de Sant Jaume, que es va omplint per respondre a la persecució policial contra els @CDRCatOficial https://t.co/TMaTc6Yvsq pic.twitter.com/6jMplyT5UI — NacióDigital (@naciodigital) April 10, 2018

La plaça de Sant Jaume, cada cop més plena. A la resta de capitals del país centenars de persones també surten al carrer en solidaritat amb els membres dels CDR detinguts https://t.co/Y1XHgCXOd0 pic.twitter.com/jbMKLKKVHe — NacióDigital (@naciodigital) April 10, 2018

VÍDEO Els manifestants canten "L'estaca" a la concentració de la plaça de Sant Jaume per denunciar la repressió de l'Estat https://t.co/fOrH5V8z5e pic.twitter.com/6StRcMAGLb — NacióDigital (@naciodigital) April 10, 2018

Tres quarts d'hora després de l'inici de la convocatòria, encara arriba gent a la concentració, on se senten càntics contra Llarena o la bandera espanyola i clams a favor d'una vaga general https://t.co/mrH9THqmH4 pic.twitter.com/gF0pAt2xFz — NacióDigital (@naciodigital) April 10, 2018

VÍDEO Els concentrats a la plaça de Sant Jaume encenen les llanternes dels mòbils en solidaritat amb els presos i represaliats, com a la multitudinària manifestació del novembre a Marina https://t.co/ZJQXau1rnu pic.twitter.com/chu0xfmBqB — NacióDigital (@naciodigital) April 10, 2018

Moment emotiu a la plaça de Sant Jaume quan els concentrats han encès les llanternes dels seus mòbils en solidaritat amb els presos polítics i represaliats https://t.co/J62XKB6dAV pic.twitter.com/Oetz38qpbj — NacióDigital (@naciodigital) April 10, 2018

VÍDEO Els manifestants canten "Els Segadors" a Sant Jaume. Part dels concentrats ja ha abandonat la plaça https://t.co/SVyrrXJ6A6 pic.twitter.com/cgQDkXa4l5 — NacióDigital (@naciodigital) April 10, 2018

Els CDR han sortit al carrer aquest vespre per respondre a la persecució i la repressió de l'Estat. Els comitès havien citat els ciutadans als ajuntaments de pobles i ciutats de Catalunya i en concret a Esplugues de Llobregat i a Viladecans on aquest matí la Guàrdia Civil ha dut a terme una operació policial per detenir dues persones vinculades a aquests col·lectius.En el cas de Barcelona, l'independentisme s'ha citat la plaça Sant Jaume per denunciar aquesta persecució i el que consideren que és una criminalització del moviment independentista. Poc abans de les 20h, alguns centenars de persones ja es concentraven a la plaça de Sant Jaume amb banderes i pancartes, i s'han sentit els primers càntics de "llibertat presos polítics", "fora okupes del Palau" i "Puigdemont, el nostre president".Pocs minuts després de les 20h, l'hora en què ha començat oficialment la concentració, la plaça s'ha omplert de gent de totes les edats amb cartells de "Jo sóc CDR" i càntics contra la policia i la justícia espanyola. Alguns dels concentrats han cantat L'Estaca per denunciar la repressió: "El poble no s'atura davant la dictadura", ha estat també un dels càntics que s'han sentit.L'arribada de gent ha estat constant fins poc abans de les nou. La concentració ha transcorregut amb càntics contra el jutge del Suprem Pablo Llarena i contra la bandera espanyola, però sense moments de tensió. Malgrat alguns crits contra els Mossos, no hi ha hagut temptatives de saltar la tanca que protegeix el Palau de la Generalitat i on hi havia sis agents de la policia catalana esperant.Un dels moments més emotius de la concentració ha estat quan els manifestants han encès les llanternes dels seus mòbils en solidaritat amb els presos polítics i represaliats, en una imatge que ha recordat la gran manifestació al carrer Marina per la llibertat dels presos. Passades les nou del vespre, part dels manifestants ha començat a marxar i s'ha pogut sentirA quarts de deu, part dels manifestants ja havien abandonat la concentració a Sant Jaume.La Guàrdia Civil ha traslladat a Madrid la detinguda dels CDR aquest matí a Viladecans per tal d'entregar-la a l'Audiència Nacional. L'operació policial és fruit d'una denúncia de la Fiscalia de l'alt tribunal i imputa els delictes de terrorisme, sedició i rebel·lió per una dona a qui consideren "coordinadora" dels comitès en defensa de la república. Se l'acusa d'encapçalar talls de carretera i sabotejar peatges durant la Setmana Santa, de la mateixa manera que a un veí d'Esplugues de Llobregat, a qui no s'ha localitzat.La detinguda és una veïna de Viladecans, autora d'un àudio on s'explicava com dur a terme el #novullpagar impulsat pels CDR durant l'operació tornada de les vacances. L'àudio, enviat per missatgeria i difós, tot seguit, a les xarxes socials Twitter i Facebook, també apuntava la voluntat de fer una aturada general d'una setmana i prendre el control de Mercabarna i el Port.

