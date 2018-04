David Simon i Jaume Roures s'alien per crear una sèrie sobre els brigadistes internacionals

David Simon, creador de la sèrie «The wire» Foto: Wikimedia Commons

El nou projecte de David Simon , director de l'aclamada The Wire, serà una minisèrie ambientada a la Guerra Civil que comptarà amb la producció de Mediapro, l'empresa de Jaume Roures i responsable d'èxits internacionals pel que fa al camp de la ficció, com ara The Young Pope , una sèrie protagonitzada per Jude Law i dirigida per Paolo Sorrentino.De moment, se sap que la nova ficció es dirà A dry run, constarà probablement de sis capítols i estarà centrada en soldats dels Estats Units que van participar a la Guerra Civil enrolats als batallons Abraham Lincoln i George Washington, que formaven part de les Brigades Internacionals, tal com informa Variety També s'ha anunciat la participació de George Pelecanos i Dennis Lehane, guionistes col·laboradors habituals de Simon. "El 1939 no va acabar bé –afirma Simon, sobre el projecte–, i a nosaltres ens interessa el realisme. Entre República i dictadura, el capitalisme va escollir la dictadura".

